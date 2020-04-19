Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 апреля

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 28 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 83 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 64 процентов. Ветер южный до 1 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 84 процентов. Ветер юго-восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 73 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 76 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 92 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 15, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 93 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 16, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 93 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 11, в Керчи - 10, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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Вчера : Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 18, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Пятница, 17 апреля 2020 : Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму. На выходных погода в Крыму существенно не изменится, однако вечером в воскресенье ожидаются ливневые дожди и похолодание, которые перейдут и на следующую неделю.

Пятница, 17 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Четверг, 16 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.