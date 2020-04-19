Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020
Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Так, в апреле-июне 2020 года пособие по безработице будет выплачиваться таким гражданам в размере 12 130 рублей. Это не касается тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или не имеет трудовую книжку.
Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Читайте: Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу
«На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления Правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей», - сообщили в правительстве РФ.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крым присоединится к эксперименту с налогом для самозанятых с 1 июля. Республика Крым присоединится к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.
Сегодня: В Минимуществе Крыма пояснили, кто получит поблажку на арендную плату. В Республике Крым от арендой платы за апрель будут освобождены предприятия, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Сегодня: Коронавирус в Крыму: кто и как получит новые пособия. С понедельника в Крыму начнут выплачивать пособия, утвержденные указом главы республики, среди них – выплата по 5 тысяч рублей детям, которые не попали ни под одну категорию федеральных и региональных выплат, и выплаты пенсионерам, получающий минимальную пенсию.
Пятница, 17 апреля 2020: Крымчане жалуются, что «деньги на исходе». Жители Феодосии жалуются главе города Сергею Бовтуненко, что «деньги на исходе».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/19/poteryavshie-rabotu-krymchane-tri-mesyatsa-budut-poluchat-maksimalnye-vyplaty-po-bezrabotitse-130483/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Власти снова пообещали помочь туристическому бизнесу Крыма пережить коронакризис
12:03 Спасатели предупредили крымчан о начале сезона активности клещей на полуострове
11:25 Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице
10:54 В Крыму выявили множество опасных нарушений режима самоизоляции
10:25 Российские силовики вынесли предостережения четверым крымским татарам
10:07 Коронавирус в Крыму: новые случаи выявлены в Ялте и Симферополе
09:59 Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе
09:44 Власти снова пообещали помочь туристическому бизнесу Крыма пережить коронакризис
09:15 На 12 строительных объектах в Крыму не соблюдали санитарные нормы