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Власть -> Финансы и бизнес

Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице

Воскресенье
19 апреля 2020
11:25

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020


Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Так, в апреле-июне 2020 года пособие по безработице будет выплачиваться таким гражданам в размере 12 130 рублей. Это не касается тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или не имеет трудовую книжку.

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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«На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления Правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей», - сообщили в правительстве РФ.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/19/poteryavshie-rabotu-krymchane-tri-mesyatsa-budut-poluchat-maksimalnye-vyplaty-po-bezrabotitse-130483/

 
 

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