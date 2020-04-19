Полицейские в Крыму составили почти 200 протоколов за нарушение самоизоляции

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Крымские полицейские за прошедшие сутки составили в отношении нарушителей режима самоизоляции 196 протоколов об административном правонарушении.

Соответствующая информация опубликована на портале правительства Республики Крым.

«Составлено 196 административных протоколов по статье 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) – 10», - говорится в сообщении.

Сотрудники МВД приняли 260 обращений граждан консультативного характера на «телефон доверия» ведомства. За сутки были проверены 1471 организация, выявлено два нарушения. По факту которых составлены административные материалы. Через пункты контроля на Крымском мосту правоохранители не пропустили 15 транспортных средств, направляющихся в Крым. «Мониторингом интенсивности передвижение автотранспорта через Керченский мост установлено: прибыло – 1203, убыло – 1670, не допущено на территорию республики – 15», - уточнили в правительстве Крыма.

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До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции накладывают штрафы, в том числе и на приезжих граждан, которые находятся в республике без необходимости.

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