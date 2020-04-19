Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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19 апреля 2020
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают «Вести.Ru».
Он констатировал, что пока снизить распространение коронавируса в стране не удается, однако в скором времени возможен пик заболеваемости, после чего количество зараженных начнет снижаться.
«На следующей неделе есть надежда, что увидим какие-то первые признаки выхода на плато. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Пресс-секретарь президента добавил, что власти страны ставят в приоритет здоровье людей, но при этом важно «не дать задохнуться экономике». По его оценке, она сейчас находится в тяжелом кризисе.
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По данным на 19 апреля в России зарегистрировано 42,85 тыс. зараженных, из которых 6 тыс. выявили за последние сутки.
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