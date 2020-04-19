Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

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На следующей неделе медики возможно отметят «первые признаки выхода на плато» по коронавирусу. Тогда же будет принято решение о продлении режима самоизоляции для россиян.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают «Вести.Ru».

Он констатировал, что пока снизить распространение коронавируса в стране не удается, однако в скором времени возможен пик заболеваемости, после чего количество зараженных начнет снижаться.

«На следующей неделе есть надежда, что увидим какие-то первые признаки выхода на плато. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь президента добавил, что власти страны ставят в приоритет здоровье людей, но при этом важно «не дать задохнуться экономике». По его оценке, она сейчас находится в тяжелом кризисе.

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Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация по борьбе с COVID-19 в стране находится под полным контролем. Он отметил, что Россия достойно пройдет через посланные испытания благодаря здоровой экономике, научному потенциалу, необходимой материальной и высокопрофессиональной базе в сфере здравоохранения.

По данным на 19 апреля в России зарегистрировано 42,85 тыс. зараженных, из которых 6 тыс. выявили за последние сутки.

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