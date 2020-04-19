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Общество -> Погода в Крыму

На Крым идут дожди и сильный ветер

Воскресенье
19 апреля 2020
14:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020


Ночью и в течение дня 20 апреля в Крыму резко ухудшится погода: ожидаются сильные дожди и сильный ветер, предупреждает региональный главк МЧС.

«В связи с прохождением холодного фронта ночью и утром 20 апреля в Крыму ожидается местами сильные дожди, днем и до конца суток усиление северо-западного ветра 17-22 м/с», - говорится в сообщении министерства.

Спасатели предупреждают крымчан о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения погоды. В связи с этим в МЧС предостерегают любителей рыбалки и судовладельцев от выхода в море и внутренние водоемы, жителей и гостей республики просят ограничить походы в горнолесную местность и не находится вблизи линии моря в шторм. Находясь в городе, не стоит приближаться к старым деревьям и рекламным щитам и парковать рядом с ними авто. Также возможны отключения света из-за поломок на линиях электропередач.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 апреля

Ранее спасатели прогнозировали плохие погодные условия в среду, 15 апреля.

Тогда холодный фронтальный раздел принес на полуостров кратковременные дожди и сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 22 м/с.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 28 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 18, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Пятница, 17 апреля 2020: Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму. На выходных погода в Крыму существенно не изменится, однако вечером в воскресенье ожидаются ливневые дожди и похолодание, которые перейдут и на следующую неделю.

Пятница, 17 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

 

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