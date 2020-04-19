На 12 строительных объектах в Крыму не соблюдали санитарные нормы

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Министерство строительства и архитектуры Республики Крым проверило 27 строительных организаций на соблюдение санитарных норм, замечания выявлены в 12 из них.

Об этом председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк рассказал в ходе доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— В городе Алушта два предприятия ООО «ЭТК-Москва» и ООО «Артель» — по которым ранее были выявлены нарушения в части не соблюдения санитарных норм. По итогам повторной проверки установлено, что нарушения не устранены. Предприятия не возобновят свою деятельность до устранения замечаний, — сказал он.

Еще на ряде предприятий в Сакском и Симферопольском районах, городах Саки, Симферополь выявлены нарушения в части несоблюдения дистанции между работниками, отсутствуют дезинфицирующие средства, не проводится регулярная уборка помещений в соответствии с графиком. Нарушения устранены в ходе проверки.

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На строительном объекте в Ялте не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки 16 апреля. Деятельность организации ООО «Ялта 178» остановлена путем исключения из Перечня организаций в строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период режима повышенной готовности.

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