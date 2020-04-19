На 12 строительных объектах в Крыму не соблюдали санитарные нормы

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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19 апреля 2020
Об этом председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк рассказал в ходе доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— В городе Алушта два предприятия ООО «ЭТК-Москва» и ООО «Артель» — по которым ранее были выявлены нарушения в части не соблюдения санитарных норм. По итогам повторной проверки установлено, что нарушения не устранены. Предприятия не возобновят свою деятельность до устранения замечаний, — сказал он.
Еще на ряде предприятий в Сакском и Симферопольском районах, городах Саки, Симферополь выявлены нарушения в части несоблюдения дистанции между работниками, отсутствуют дезинфицирующие средства, не проводится регулярная уборка помещений в соответствии с графиком. Нарушения устранены в ходе проверки.
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На строительном объекте в Ялте не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки 16 апреля. Деятельность организации ООО «Ялта 178» остановлена путем исключения из Перечня организаций в строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период режима повышенной готовности.
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 17 апреля 2020: В Севастополе отстранили подрядчика ремонта Исторического бульвара. Генерального подрядчика реконструкции Исторического бульвара в Севастополе ООО «Меандр» отстранили от работ.
Понедельник, 13 апреля 2020: В Крыму приготовились к освоению 6,8 миллиарда рублей на ремонт дорог. В Крыму в ближайшие дни должны начаться капремонты и строительство дорог.
Воскресенье, 12 апреля 2020: Аксенов призвал дорожников в Крыму стать стахановцами. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всей республике. Из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас сложились оптимальные условия для их работы.
Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму запретят вахтовую работу на стройках. В Крыму для предупреждения распространения коронавирусной инфекции запретят вахтовый метод работы на действующих строительных площадках.
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