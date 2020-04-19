Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

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В Крым по-прежнему летят самолеты и идут поезда из российских городов, ставших главными очагами заражения коронавирусом. Крымчане в соцсетях опасаются, что это приведет к катастрофе.

Тональность призывов крымчан закрыть полуостров от приезжих становится все более резкой. Свои требования люди адресуют преимущественно главе Крыма Сергею Аксенову.

Он, в свою очередь, был бы и рад закрыть полуостров от приезжих. Но, по его собственному признанию, таких полномочий у него просто нет.

Что пишут крымчане в соцсетях, читайте в нашем обзоре.

Алексей Якубенко Не секрет, что мост на въезд, как Бродвей в субботний вечер в былые времена... Кто прет? Куда прет? И чем закончится – непонятно(

Dilyaver Kaydanov Все получается по сценарию Италии! Объявили карантин, все ринулись с северной Италии в южную... В итоге весь удар принял на себя юг страны.

Anna Vlasyuk С такими темпами мы будем до сентября дома сидеть! Туристы едут и едут к нам со многих регионов!

Алла Обжа Сергей Валерьевич! Каждая ваша публикация о новых зараженных звучит как издевательство над крымчанами! Люди просят вас и умоляют закрыть Крым для туристов временно. Вы, наверное, не слышите свой народ((. Хотя и сами понимаете, что давно надо так сделать. Почему не закрываете? Почему тянете???

Антон Антон Что за идиотизм с этой самоизоляцией? Я не собираюсь сидеть дома, пока другие по всей стране катаются!!! Сначала закройте Крым, а потом что-то требуйте.

Татьяна Позднякова Сергей Валерьевич, закройте Крым! Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами и гостями! Вы же сами говорите, что если количество зараженных будет расти, то крымские медработники не справятся.

Julia Kolida Вот мы сидим уже месяц, и наш иммунитет ослаблен. Приезжих и безответственных вы продолжаете запускать. В этом и есть абсурдность и бессмысленность мер. Если вы, господа чиновники, хотите сохранить должности и получать зарплаты – это не за счет невиновных людей и их свободы!!! На данный момент меры несправедливы!..

...Вы не имеете права заточать здоровых людей, при этом нарушая свои же меры и делая обратное, впуская богатых и приезжих из эпицентра заражения. Целесообразность должна быть…

Анастасия Стифеева Право на свободное перемещение распространяется на всех граждан РФ? Или только на прибывающих в Крым? На каком основании крымчан заточили в домах и лишили дохода, а неместные граждане свободно разгуливают? Это что, все равны, но некоторые равнее? Очень похоже на какую-то оккупацию с поражением в правах местного населения в угоду прибывшим с материка. Представители власти, вы хоть сами поняли, что вы намутили с этими указами, запретами и штрафами? И по медицине – вы впускаете две тысячи приезжих в сутки, вы потом нас всех сможете вылечить?

Читайте: В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Tatiana Bridko Да когда же закончите пускать в Крым людей?!! Почему мы с маленькими детьми в такую погоду сидим дома, а они приезжают и прилетают?! Где выполнение обещаний?!!

Светлана Климина Будет катастрофа, если не закроете Крым

Александр Горный ...Крым надо закрывать от туристов до 1 сентября, или будут сюрпризы. Либо две недели не домашней самоизоляции, а обсерватора...

...Уверен, что впереди нас ждут непростые времена, что связано с желанием туристов с материка рвануть в свободный и тихий Крым. Именно здесь риск роста заболеваний, а проконтролировать всех физически просто невозможно.

Крым – это туристический, очень сезонный регион, и даже несмотря на раздутость истерии с коронавирусом, мы можем просто не справиться, когда люди массово поедут, и возможен всплеск...

Лина Арчер Штрафовать возможность есть, не завозить вирус – возможности нет. Очень логично. Минусовая поддержка граждан. Спасибо вам, надеюсь у вас есть что покушать вам и вашим близким.

Ader Mosh Детский сад(. Пока не ограничите въезд кого попало в Крым, все это – мышиная возня! И не обманывайте людей, что вы не можете это сделать! Многие регионы это делают, помещают на принудительный карантин приезжих. А вы сделали тут проходной двор! По 2-2,5 тысячи прибывают каждый день! Где и как лечить вы будете потом всех? У нас на местных потом и места не хватит в больницах! Принимайте серьезные меры. Нужно работать на опережение!..

...Прекратите уже надеяться на то, что «туристы» будут честно сидеть на самоизоляции! Да из 5 тысяч только 20 сообщили о своем местонахождении! Это просто насмешка над властью! Плевать им всем на анкеты и памятки. А сколько их уже въехало? Да у вас людей не хватит из всех органов, чтоб выявлять связи и контакты! Вы хоть учет ведете въезжающих из других регионов? Вы же должны понимать, что скоро может уже поздно будет и ситуация выйдет из-под контроля. И чем больше сюда въезжает людей из неблагоприятных очагов, тем страшнее и быстрее будет взрыв! Неужели это не понятно? Прекратить ввоз инфекции на территорию Крыма извне – вот основная задача сейчас! И выявление и борьба с уже ввезенным – вторая главная задача!..

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму за сутки на коронавирус обследовали 385 человек. По состоянию на 18 апреля, всего обследовано на новую коронавирусную инфекцию 7280 человек, за сутки 385 человек. Исследования проводились на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе».

Сегодня : Коронавирус в Крыму: новые случаи выявлены в Ялте и Симферополе. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Крыму (с учетом Севастополя) достигло 61.

Сегодня : Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе. В инфекционной больнице Севастополя с диагнозом COVID-19 проходят лечение 11 человек, сообщает пресс-служба правительства города.

Вчера : В Севастополе еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе зафиксировано еще четыре новых случая заболевания коронавирусом.