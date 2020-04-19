Крым присоединится к эксперименту с налогом для самозанятых с 1 июля

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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19 апреля 2020
Соответствующий закон принят Государственным советом республики.
«Ввести в действие с 1 июля 2020 года на территории Республики Крым специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», – сказано в тексте принятого закона.
Эксперимент по льготному налогообложению проводится в России в ограниченном количестве регионов с начала 2019 года. Самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например, фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.
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Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.
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