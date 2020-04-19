Крым присоединится к эксперименту с налогом для самозанятых с 1 июля

Республика Крым присоединится к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.

Соответствующий закон принят Государственным советом республики.

«Ввести в действие с 1 июля 2020 года на территории Республики Крым специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», – сказано в тексте принятого закона.

Эксперимент по льготному налогообложению проводится в России в ограниченном количестве регионов с начала 2019 года. Самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например, фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.

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Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.

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