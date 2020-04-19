Коронавирус в Крыму: новые случаи выявлены в Ялте и Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма
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Апрель 2020
19 апреля 2020
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В Крыму подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
Как сообщил на своей странице в социальной сети Сергей Аксенов, один заболевший является контактным по ранее подтвержденному случаю по семейному очагу. Он проживает в Ялте.
Второй выявлен при поступлении информации в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю о пассажире с температурой в пути следования поезда Москва-Симферополь. Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. В отношении лиц, контактировавших с заболевшим в поезде, организованы все необходимые профилактические мероприятия, медицинское наблюдение и лабораторное обследование.
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Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них - завозные из-за границы, восемь – из субъектов РФ, 17 случаев – местные. Еще 16 случаев зафиксировано в Севастополе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе. В инфекционной больнице Севастополя с диагнозом COVID-19 проходят лечение 11 человек, сообщает пресс-служба правительства города.
Вчера: В Севастополе еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе зафиксировано еще четыре новых случая заболевания коронавирусом.
Вчера: В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19. В стационарах крымских больниц сейчас находится 73 человека, из них 21 уже лечатся от коронавирусной инфекции, остальные под подозрением.
Вчера: В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID. Пассажир поезда Москва – Симферополь был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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