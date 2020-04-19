Коронавирус в Крыму: кто и как получит новые пособия

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С понедельника в Крыму начнут выплачивать пособия, утвержденные указом главы республики, среди них – выплата по 5 тысяч рублей детям, которые не попали ни под одну категорию федеральных и региональных выплат, и выплаты пенсионерам, получающий минимальную пенсию.

Об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Помимо этих выплат были предложены и другие меры социальной поддержки. Часть из них уже сейчас распространится на три ближайших месяца – апрель, май, июнь. Вторая часть пока утверждена для выплаты только в апреле, но в случае, если ситуация с распространением вируса будет усугубляться, выплаты, по словам главы республики, автоматически продлят и дальше.

В течение трех месяцев социальное пособие в размере 5 тысяч рублей будет выплачиваться на каждого ребенка, родившегося в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. На это из республиканского бюджета будет выделено 60 миллионов рублей. Такие дети по разным причинам не подпадают под президентские пособия, отметила Елена Романовская.

«Таких детей у нас в республике проживает 4000. Пособия им не были назначены либо потому, что доход семьи не позволял назначить такое пособие, либо отец не предоставил сведения о своих доходах. Эти дети также выпадают из всех выплат федерального и республиканского бюджетов», - пояснила она.

Также по 5000 рублей было предложено выплатить семьям в которых воспитываются дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, не находящиеся на полном государственном обеспечении. Выплата рассчитана на каждого ребенка-инвалида.

«Объем выплат составит около 35 миллионов рублей на около 7000 детей-инвалидов», - сообщила Романовская.

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В апреле на дополнительные выплаты смогут рассчитывать матери-одиночки, которые сегодня получают из республиканского бюджета ежемесячно 2764 рубля.

«Таких детей у нас воспитывается 38 тысяч. Мы разово выплатим еще по 3 тысячи рублей (на ребенка – прим.) в такие семьи», - пообещала Романовская.

По 3 тысячи рублей будет выплачено и на тех детей, в семьях которых отец был официально не трудоустроен и работал в тени – но только при условии, что отец встанет на учет в центр занятости.

«Минимальное пособие такой гражданин будет получать в размере 1500 рублей, тем не менее, по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка ежемесячно в апреле, мае и июне мы предлагаем выплатить таким семьям», - пояснила вице-премьер, добавив, что на повышенное пособие по безработице в размере 12130 рублей «теневики» претендовать не могут.

В случае, если режим повышенной готовности будет продлен дольше, чем на три месяца, в республиканском правительстве заранее предложили предусмотреть упрощенный порядок компенсации многодетным семьям расходов по приобретению школьной формы.

«В текущем году предлагаем исключить предоставление подтверждения такой компенсации без подтверждения, в том числе, чеками о приобретении школьной формы. Учитывая, что эта выплата начнется в августе, все многодетные семьи на каждого школьника получат автоматически 30% от прожиточного минимума на каждого ребенка – 3300 рублей», - заявила Романовская.

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