Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе

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В инфекционной больнице Севастополя с диагнозом COVID-19 проходят лечение 11 человек, сообщает пресс-служба правительства города.

Накануне врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе подтверждено еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По его информации, коронавирус подтвердился у трех женщин из больницы имени Даши Севастопольской. Еще одна женщина вернулась из Москвы, куда ездила на плановую госпитализацию.

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Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 16 случаев заболевания, пятерых человек выписали после выздоровления.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек. Под наблюдением по месту жительства 1665 человек», - рассказали в правительстве Севастополя.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Коронавирус в Крыму: новые случаи выявлены в Ялте и Симферополе. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Крыму (с учетом Севастополя) достигло 61.

Вчера : В Севастополе еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе зафиксировано еще четыре новых случая заболевания коронавирусом.

Вчера : В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19. В стационарах крымских больниц сейчас находится 73 человека, из них 21 уже лечатся от коронавирусной инфекции, остальные под подозрением.

Вчера : В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID. Пассажир поезда Москва – Симферополь был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.