Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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19 апреля 2020
Накануне врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе подтверждено еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По его информации, коронавирус подтвердился у трех женщин из больницы имени Даши Севастопольской. Еще одна женщина вернулась из Москвы, куда ездила на плановую госпитализацию.
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Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 16 случаев заболевания, пятерых человек выписали после выздоровления.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек. Под наблюдением по месту жительства 1665 человек», - рассказали в правительстве Севастополя.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Коронавирус в Крыму: новые случаи выявлены в Ялте и Симферополе. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Крыму (с учетом Севастополя) достигло 61.
Вчера: В Севастополе еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе зафиксировано еще четыре новых случая заболевания коронавирусом.
Вчера: В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19. В стационарах крымских больниц сейчас находится 73 человека, из них 21 уже лечатся от коронавирусной инфекции, остальные под подозрением.
Вчера: В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID. Пассажир поезда Москва – Симферополь был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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