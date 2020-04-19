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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Дело о можжевельниках Севастополя завершилось тюремным сроком

Воскресенье
19 апреля 2020
13:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020


Евпаторийским городским судом удовлетворено исковое заявление прокурора Гагаринского района Севастополя о взыскании с мужчины, похитившего кусты можжевельника из городского сквера, ущерба в пользу государства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, ранее мировой суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Евпатории 1970 года рождения, который был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 158 (покушение на кражу), ч. 1 ст. 158 (кража) УК РФ.

«Судом установлено, что злоумышленник выкопал и похитил с территории Рыбацкого сквера между домом № 19 по улице Павла Корчагина и домом № 8-Б по проспекту Античный в Гагаринском районе, зеленые насаждения, в том числе 12 кустов можжевельника казацкого/горизонтального для дальнейшей перепродажи», – говорится в сообщении.

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Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд пришел к выводу, что своими действиями мужчина причинил государственному казенному учреждению Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» ущерб в размере свыше 125 тысяч рублей. С целью возмещения ущерба, причиненного государству, прокурор района направил в Евпаторийский городской суд исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу.

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