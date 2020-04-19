Благодатный огонь доставили в Крым из Иерусалима.

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
19 апреля 2020
Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь, он прибыл на полуостров рейсом из Москвы.
«Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым. Он был доставлен в Международный аэропорт Симферополь регулярным рейсом из Москвы. Благодатный огонь перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности», – сообщили в пресс-службе.
Благодатный огонь ежегодно выносится из Гроба Господня на специальном богослужении, совершаемом в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме. Вынос огня символизирует воскрешение Иисуса Христа.
Читайте: Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений
Из-за ситуации с распространением коронавирусу, православные храмы закрыты для посещения. Богослужения транслируют в интернете и по телевидению. О том, что происходит в храмах Крыма в условиях карантина, смотрите в канале Крыминформа в Instagram.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Пасхальные службы в Севастополе пройдут без прихожан. Пасхальные богослужения в Севастополе проведут в закрытом режиме из-за угрозы заражения коронавирусом.
Четверг, 16 апреля 2020: Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом. Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Вторник, 14 апреля 2020: В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.
Понедельник, 13 апреля 2020: Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/19/blagodatnyi-ogon-dostavili-v-krym-iz-ierusalima-130487/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
15:30 В Крыму за сутки на коронавирус обследовали 385 человек
14:48 В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона
14:38 На Крым идут дожди и сильный ветер
13:16 Дело о можжевельниках Севастополя завершилось тюремным сроком
12:52 Путин сделал заявление о ситуации с COVID-19 в России
12:33 Благодатный огонь доставили в Крым из Иерусалима
12:03 Спасатели предупредили крымчан о начале сезона активности клещей на полуострове
11:25 Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице