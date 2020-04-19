Благодатный огонь доставили в Крым из Иерусалима.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь, он прибыл на полуостров рейсом из Москвы.

«Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым. Он был доставлен в Международный аэропорт Симферополь регулярным рейсом из Москвы. Благодатный огонь перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности», – сообщили в пресс-службе.

Благодатный огонь ежегодно выносится из Гроба Господня на специальном богослужении, совершаемом в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме. Вынос огня символизирует воскрешение Иисуса Христа.

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Из-за ситуации с распространением коронавирусу, православные храмы закрыты для посещения. Богослужения транслируют в интернете и по телевидению. О том, что происходит в храмах Крыма в условиях карантина, смотрите в канале Крыминформа в Instagram.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Пасхальные службы в Севастополе пройдут без прихожан. Пасхальные богослужения в Севастополе проведут в закрытом режиме из-за угрозы заражения коронавирусом.

Четверг, 16 апреля 2020 : Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом. Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Вторник, 14 апреля 2020 : В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.

Понедельник, 13 апреля 2020 : Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.