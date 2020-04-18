В Ялте начали санобработку мусорных контейнеров

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Спецавтомобиль по санитарной обработке контейнеров ТКО начал работать в Ялте.

Об этом сообщили в отделе информационной политики администрации города.

— Сейчас тяжелая ситуация, но она многому нас учит. К примеру, помывка улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, подъездов и общественных пространств будет продолжена в Ялте и после завершения режима повышенной готовности. Теперь у нас будет осуществляться и помывка контейнеров, — отметил глава города Иван Имгрунт и добавил, что ранее данная работа в городе практически не велась, поскольку мыть контейнеры прямо на площадках с использованием ручных инструментов нельзя, согласно нормам СанПин.

По словам градоначальника, пока уникальный агрегат, созданный на базе грузовой машины отечественными специалистами, будет работать на условиях аренды, а в дальнейшем, возможно, будет приобретен в собственность муниципалитета.

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— Работа будет проводиться один раз в 10 дней на постоянной основе, — подчеркнул глава администрации.

В Ялту машина прибыла из Ростова-на-Дону. По словам руководителя компании «Южный город» Ивана Ашмарина, предоставившей автомобиль, они работают по всему Южному Федеральному округу.

— Представьте себе работу посудомоечной машины. Здесь примерно также: контейнер загружается, и под давлением моется горячей водой снаружи и внутри с использованием средств дезинфекции, — рассказал он.

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