В Севастополе еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19 Больше двадцати крымчан застряли в Таиланде В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID В Ялте начали санобработку мусорных контейнеров Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина
Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020
© Новости Крыма
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Коронавирус подтвердился у трех женщин из больницы имени Даши Севастопольской. Из-за наличия соматических заболеваний мы сразу перевели их не в обсерватор «Изумруд», а в 9 больницу. Сейчас пришли результаты их анализов на COVID-19. Еще одна женщина вернулась из Москвы, ездила на плановую госпитализацию. После возвращения соблюдала режим самоизоляции, дома почувствовала себя плохо и ее доставили в инфекционную больницу. Сегодня тоже пришел результат ее анализов. Коронавирус», – написал Развожаев.
Читайте: В Крыму еще три новых случая заражения коронавирусом
Он подчеркнул, что лучшим способом защиты от коронавируса на данный момент является самоизоляция.
«Накануне в эфире итоговой программы я рассказывал про севастопольца, которого мы лечили от коронавируса 27 дней! Выписали! Но у него сохранными остались 30% легких, фактически это инвалидизация», – сообщил Михаил Развожаев.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19. В стационарах крымских больниц сейчас находится 73 человека, из них 21 уже лечатся от коронавирусной инфекции, остальные под подозрением.
Сегодня: В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID. Пассажир поезда Москва – Симферополь был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Сегодня: Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина. Сотрудников и пациентов больницы в Армянске повторно обследуют на коронавирус после двухнедельной обсервации. Если новых случаев заражения зарегистрировано не будет, больница может быть открыта в понедельник.
Сегодня: Мест не хватает: в Крыму срочно готовят новый обсерватор. Темпы заполнения крымских обсерваторов требуют срочного развертывания нового обсерватора в Керчи и возможной подготовки других отделений.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/v-sevastopole-eshe-chetyre-cheloveka-s-podtverzhdennym-koronavirusom-130474/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
21:44 В Севастополе еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом
20:51 Спикер парламента Крыма за год увеличил доходы в три раза и купил новый BMW
19:36 В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19
18:40 Больше двадцати крымчан застряли в Таиланде
17:54 Офицер из Севастополя получил 2,5 года тюрьмы за наркоторговлю
17:01 Штрафы до 400000 рублей: в Крыму чрезвычайная пожароопасность
16:26 В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID
15:56 В Ялте начали санобработку мусорных контейнеров