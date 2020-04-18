В Севастополе еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом

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Исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе зафиксировано еще четыре новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Коронавирус подтвердился у трех женщин из больницы имени Даши Севастопольской. Из-за наличия соматических заболеваний мы сразу перевели их не в обсерватор «Изумруд», а в 9 больницу. Сейчас пришли результаты их анализов на COVID-19. Еще одна женщина вернулась из Москвы, ездила на плановую госпитализацию. После возвращения соблюдала режим самоизоляции, дома почувствовала себя плохо и ее доставили в инфекционную больницу. Сегодня тоже пришел результат ее анализов. Коронавирус», – написал Развожаев.

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Он подчеркнул, что лучшим способом защиты от коронавируса на данный момент является самоизоляция.

«Накануне в эфире итоговой программы я рассказывал про севастопольца, которого мы лечили от коронавируса 27 дней! Выписали! Но у него сохранными остались 30% легких, фактически это инвалидизация», – сообщил Михаил Развожаев.

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