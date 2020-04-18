В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Как отмечает НСН, их использование на открытом воздухе является нецелесообразным. Во время нахождения на улице спасатели советуют дышать свежим воздухом. При этом, как заявили в МЧС, маска необходима в местах скопления людей, например, в транспорте и в магазине, а также во время ухода за больными.
Помимо этого, спасатели напомнили о том, защитные маски необходимо менять как можно чаще, а после ее снятия тщательно мыть руки. Также в условиях распространения COVID-19 нужно в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию, нормальный режим сна, а также не забывать про физическую активность.
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