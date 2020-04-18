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В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице

Суббота
18 апреля 2020
07:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Сотрудники МЧС посоветовали жителям России в условиях пандемии коронавируса отказаться от ношения защитных масок на улице.

Как отмечает НСН, их использование на открытом воздухе является нецелесообразным. Во время нахождения на улице спасатели советуют дышать свежим воздухом. При этом, как заявили в МЧС, маска необходима в местах скопления людей, например, в транспорте и в магазине, а также во время ухода за больными.

Помимо этого, спасатели напомнили о том, защитные маски необходимо менять как можно чаще, а после ее снятия тщательно мыть руки. Также в условиях распространения COVID-19 нужно в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию, нормальный режим сна, а также не забывать про физическую активность.

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