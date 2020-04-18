В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Ялте начали санобработку мусорных контейнеров Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина Мест не хватает: в Крыму срочно готовят новый обсерватор В Крыму обжаловали первый штраф за нарушение режима самоизоляции «Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Вчера управлением Роспотребнадзора при содействии транспортной полиции проведены мероприятия на железнодорожном вокзале Симферополя. Поступила информация, что в вагоне московского поезда едет пассажир, у которого наблюдается повышенная температура тела. Это было выявлено в результате анонимного сообщения, поступившего от одного из пассажиров поезда», – рассказала Пеньковская.
Читайте: Власти справиться не могут: крымчане увеличивают риск распространения коронавируса
Кроме того, по ее словам, при заполнении анкеты данный пассажир подтвердил, что находился в контакте с человеком, у которого был ранее обнаружен коронавирус. Гражданина госпитализировали в инфекционное отделение 7 городской больницы Симферополя.
По словам Пеньковской, все, кто находился с данным пассажиром в одном вагоне, помещены под медицинское наблюдение. Это 11 человек: пассажиры, проводники и сотрудники полиции, которые сопровождали поезд.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина. Сотрудников и пациентов больницы в Армянске повторно обследуют на коронавирус после двухнедельной обсервации. Если новых случаев заражения зарегистрировано не будет, больница может быть открыта в понедельник.
Сегодня: Мест не хватает: в Крыму срочно готовят новый обсерватор. Темпы заполнения крымских обсерваторов требуют срочного развертывания нового обсерватора в Керчи и возможной подготовки других отделений.
Сегодня: «Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине. Руководство Крыма прогнозирует, что меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции растянутся на все лето.
Сегодня: В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Источник заражения не установлен.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/v-krymu-vyyavili-passazhira-poezda-iz-moskvy-s-podozreniem-na-COVID-130459/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
17:54 Офицер из Севастополя получил 2,5 года тюрьмы за наркоторговлю
17:01 Штрафы до 400000 рублей: в Крыму чрезвычайная пожароопасность
16:26 В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID
15:56 В Ялте начали санобработку мусорных контейнеров
15:21 Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина
15:00 Мест не хватает: в Крыму срочно готовят новый обсерватор
14:53 В Крыму обжаловали первый штраф за нарушение режима самоизоляции
14:14 «Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине