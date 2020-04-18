В Крыму выявили пассажира поезда из Москвы с подозрением на COVID

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Пассажир поезда Москва – Симферополь был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Вчера управлением Роспотребнадзора при содействии транспортной полиции проведены мероприятия на железнодорожном вокзале Симферополя. Поступила информация, что в вагоне московского поезда едет пассажир, у которого наблюдается повышенная температура тела. Это было выявлено в результате анонимного сообщения, поступившего от одного из пассажиров поезда», – рассказала Пеньковская.

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Кроме того, по ее словам, при заполнении анкеты данный пассажир подтвердил, что находился в контакте с человеком, у которого был ранее обнаружен коронавирус. Гражданина госпитализировали в инфекционное отделение 7 городской больницы Симферополя.

По словам Пеньковской, все, кто находился с данным пассажиром в одном вагоне, помещены под медицинское наблюдение. Это 11 человек: пассажиры, проводники и сотрудники полиции, которые сопровождали поезд.

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