Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму невозможно дозвониться на «горячие линии» по коронавирусу Пасхальные службы в Севастополе пройдут без прихожан На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов Крымчане активно сообщают полиции о нарушителях самоизоляции В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице

В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Суббота
18 апреля 2020
10:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

© strana.ua

Источник заражения не установлен.

По состоянию на 18 апреля в Крыму официально зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Контактный случай у женщины диагностирован в Красногвардейском районе. И еще два – в Ялте.

Читайте: В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 43 случая новой коронавирусной инфекции. 21 человек уже выписан. С учетом Севастополя, общее количество заболевших в Крыму составляет 55 человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице. Сотрудники МЧС посоветовали жителям России в условиях пандемии коронавируса отказаться от ношения защитных масок на улице.

Вчера: Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы. Пятый севастополец, у которого был обнаружен коронавирус, сегодня был выписан из больницы.

Вчера: Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля. . Режим самоизоляции в Севастополе будет продлен до 30 апреля.

Вчера: Власти справиться не могут: крымчане увеличивают риск распространения коронавируса. Крымчане по-прежнему отказываются соблюдать режим самоизоляции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/v-krymu-soobshili-o-treh-novyh-sluchayah-zarazheniya-koronavirusom-130453/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы

Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы

Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля

Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля

Власти справиться не могут: крымчане увеличивают риск распространения коронавируса

Власти справиться не могут: крымчане увеличивают риск распространения коронавируса

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.