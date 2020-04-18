В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020
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По состоянию на 18 апреля в Крыму официально зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом.
Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Контактный случай у женщины диагностирован в Красногвардейском районе. И еще два – в Ялте.
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Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 43 случая новой коронавирусной инфекции. 21 человек уже выписан. С учетом Севастополя, общее количество заболевших в Крыму составляет 55 человек.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице. Сотрудники МЧС посоветовали жителям России в условиях пандемии коронавируса отказаться от ношения защитных масок на улице.
Вчера: Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы. Пятый севастополец, у которого был обнаружен коронавирус, сегодня был выписан из больницы.
Вчера: Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля. . Режим самоизоляции в Севастополе будет продлен до 30 апреля.
Вчера: Власти справиться не могут: крымчане увеличивают риск распространения коронавируса. Крымчане по-прежнему отказываются соблюдать режим самоизоляции.
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