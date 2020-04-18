В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

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Источник заражения не установлен.

По состоянию на 18 апреля в Крыму официально зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Контактный случай у женщины диагностирован в Красногвардейском районе. И еще два – в Ялте.

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Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 43 случая новой коронавирусной инфекции. 21 человек уже выписан. С учетом Севастополя, общее количество заболевших в Крыму составляет 55 человек.

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