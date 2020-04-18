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Коронавирус в Крыму

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В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19

Суббота
18 апреля 2020
19:36

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19

© pixabay.com

В стационарах крымских больниц сейчас находится 73 человека, из них 21 уже лечатся от коронавирусной инфекции, остальные под подозрением.

Все находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«22 пациента (c коронавирусом – прим.) уже выписаны с выздоровлением, 21 продолжают лечение. Тяжелых состояний по-прежнему, к счастью, нет, все находятся под контролем», - заверила Романовская.

Вместе с тем в Крыму существенно уменьшилось число людей, находящихся под медицинским наблюдением.

«Под медицинским наблюдением 1892 человека, за последние сутки взято под наблюдение 32, снято с наблюдения 181 человек. Дома под динамическим наблюдением находится 1654 человека», - сообщила вице-премьер.

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Как сообщалось ранее, в Крыму за последние сутки выявили еще три подтвержденных на коронавирусную инфекцию случая  , при этом у двух пациентов из Ялты источник заражения пока что не установлен.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 43 случая – в Республике Крым, 12 случаев – в Севастополе.

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