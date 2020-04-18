В Крыму официально пока нет тяжелых случаев заражения COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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18 апреля 2020
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Все находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
«22 пациента (c коронавирусом – прим.) уже выписаны с выздоровлением, 21 продолжают лечение. Тяжелых состояний по-прежнему, к счастью, нет, все находятся под контролем», - заверила Романовская.
Вместе с тем в Крыму существенно уменьшилось число людей, находящихся под медицинским наблюдением.
«Под медицинским наблюдением 1892 человека, за последние сутки взято под наблюдение 32, снято с наблюдения 181 человек. Дома под динамическим наблюдением находится 1654 человека», - сообщила вице-премьер.
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Как сообщалось ранее, в Крыму за последние сутки выявили еще три подтвержденных на коронавирусную инфекцию случая , при этом у двух пациентов из Ялты источник заражения пока что не установлен.
Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 43 случая – в Республике Крым, 12 случаев – в Севастополе.
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