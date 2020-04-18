В Крыму обжаловали первый штраф за нарушение режима самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Одну из них обжаловали и прекратили административное производство в отношении пожилой женщины. Об этом министр внутренних дел Республики Крым Павел Каранда рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За сутки по горячей линии поступил 191 звонок от граждан. В основном это консультационные звонки. Также поступило 4 жалобы с мнением о неправомерности составления административных протоколов. Одна из жалоб поступила в Facebook. С последней мы согласились, что действительно можно было решить в пользу гражданина.
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В отношении пожилой женщины административное производство отменили. По остальным жалобам сведения не подтвердились, — сказал он.
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