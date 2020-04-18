В Крыму обжаловали первый штраф за нарушение режима самоизоляции

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За сутки поступило 4 жалобы о неправомерном составлении админпротоколов за нарушение режима самоизоляции.

Одну из них обжаловали и прекратили административное производство в отношении пожилой женщины. Об этом министр внутренних дел Республики Крым Павел Каранда рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За сутки по горячей линии поступил 191 звонок от граждан. В основном это консультационные звонки. Также поступило 4 жалобы с мнением о неправомерности составления административных протоколов. Одна из жалоб поступила в Facebook. С последней мы согласились, что действительно можно было решить в пользу гражданина.

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В отношении пожилой женщины административное производство отменили. По остальным жалобам сведения не подтвердились, — сказал он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае. На заседании Железнодорожного райсуда Симферополя назначили суд по существу экс-главе Евпатории Андрею Филонову.

Сегодня : На Ай-Петри поймали незаконного охотника. Госинспекторы Минприроды Крыма выявили и пресекли незаконную охоту на плато горы Ай-Петри.

Сегодня : Делом свиных шкур занялась прокуратура Севастополя. Природоохранная прокуратура Севастополя проверяет несанкционированную свалку свиных шкур в балке Бермана, недалеко от кладбища «Кальфа»

Сегодня : С начала года более 400 водителей Симферополя оштрафовали за тонировку. С начала года сотрудниками симферопольской Госавтоинспекции выявлено более 400 автомобилей с превышением правил тонировки.