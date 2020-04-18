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В Крыму обжаловали первый штраф за нарушение режима самоизоляции

Суббота
18 апреля 2020
14:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


За сутки поступило 4 жалобы о неправомерном составлении админпротоколов за нарушение режима самоизоляции.

Одну из них обжаловали и прекратили административное производство в отношении пожилой женщины. Об этом министр внутренних дел Республики Крым Павел Каранда рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За сутки по горячей линии поступил 191 звонок от граждан. В основном это консультационные звонки. Также поступило 4 жалобы с мнением о неправомерности составления административных протоколов. Одна из жалоб поступила в Facebook. С последней мы согласились, что действительно можно было решить в пользу гражданина.

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В отношении пожилой женщины административное производство отменили. По остальным жалобам сведения не подтвердились, — сказал он. 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/v-krymu-obzhalovali-pervyi-shtraf-za-narushenie-rezhima-samoizolyatsii-130457/

 
 

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