В Крыму невозможно дозвониться на «горячие линии» по коронавирусу

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В Крыму «горячие линии» по вопросам COVID-19 все время заняты.

Как сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская во время оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, невозможность дозвониться на «горячие линии» исключает возможность для граждан России сообщить о прибытии на полуостров.

«Хочу отметить, что, действительно, проверялись и нашими службами, службами ЦОРа телефоны «горячих линий» Минздрава. Они, действительно, постоянно заняты. Несмотря на то, что мы добавили дополнительные телефоны ЦОРа и многоканальную телефонную линию «112». Мы готовы еще расширить телефонные линии, не хватает нам людей, которые готовы сидеть и принимать эти телефонные звонки «горячей линии», – сказала Романовская.

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Она также добавила, что власти намерены для прибывших из других регионов запустить отдельную «горячую линию».

«Я предлагаю дополнительно отвести линии именно под тех граждан, которые прибывают из других регионов страны для того, чтобы встать на учет в медицинских организациях и известить о себе. Анкета в руки выдается, телефоны там все указаны в памятке, но реально телефонные линии все перегружены, заняты», – рассказала чиновница.

Ранее Романовская сообщала, что россияне, которые прибывают на территорию полуострова не регистрируются в Минздраве Крыма и не становятся на медицинский учет.

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