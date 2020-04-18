В Крымском заповеднике разрешили строительство

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Крымский природный заповедник превратился в национальный парк «Крымский», заповедными остались всего 30% его территории.

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на управление делами президента России.

Крупнейший памятник природы на территории полуострова площадью около 35 тысяч гектар сохранит в статусе заповедных только 30% земель. Еще почти 16% национального парка уйдет под зону рекреации и 4,7% – около 1600 гектар – под хозяйственное назначение.

Данная реорганизация была установлена постановлением правительства России еще в 2018 году. Обращения крымских экологов к президенту и премьер-министру с просьбой сохранить статус заповедника привели только к тому, что в зонировании существенно сократилась зона хозяйственного значения – в первоначальном проекте ей отводилось не 4,7%, а 20% территории.

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При этом, как отмечает издание, итоговый проект преобразования заповедника в национальный парк в управделами президента не предоставили.

Напомним, согласно российскому законодательству заповедная зона – это территория нацпарка, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии. Зона хозяйственного значения – территория, на которой допускается хозяйственная деятельность, обеспечивающая функционирование нацпарка и условия для граждан, проживающих на его территории.

А вот рекреационная зона, территория которой по проекту составляет почти 16%, – это зона, предназначенная в том числе для размещения объектов туриндустрии, музеев и информационных центров.

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