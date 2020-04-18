Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В Евпатории мужчина чуть не убил собутыльника, отказавшегося скидываться еще на «пол-литра»

Суббота
18 апреля 2020
10:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Оперативниками в Евпатории установлен подозреваемый в покушении на убийство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило сообщение о том, что медиками оказана помощь 40-летнему местному жителю. Мужчина был доставлен в больницу с колото-резанными ранениями грудной клетки и шеи, которые ему нанес неизвестный на одной из улиц города.

Немедленно полицейские приступили к проведению всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В результате они установили причастного к совершению преступления. Им оказался 35-летний ранее не судимый гражданин. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и следователями ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Читайте: В Севастополе обокрали четыре продуктовых павильона

От подозреваемого поступили признательные показания. Причиной преступления, по предварительной информации, стал конфликт между мужчинами на почве употребления спиртных напитков. Якобы после застолья потерпевший отказался скидываться на новую дозу спиртного. После конфликта приятель догнал его и ударил несколько раз ножом.

Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета. Росгвардейцы задержали 53-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась украсть дорогостоящий алкоголь в одном из торговых центров.

Вчера: В Симферополе мужчина забил насмерть палкой бездомную. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительницы.

Четверг, 16 апреля 2020: Трех дерзких грабителей магазинов поймали в Джанкое. От владельцев двух торговых точек в Джанкое — магазинов продуктов питания и спиртных напитков, поступили заявления о кражах.

Четверг, 16 апреля 2020: В Симферополе сторож авторынка продал чужую машину без ключей и документов. Сотрудники полиции вернули владелице похищенное транспортное средство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/v-evpatorii-muzhchina-chut-ne-ubil-sobutylnika-otkazavshegosya-skidyvatsya-eshe-na-pollitra-130422/

 
 

Криминал

Мошенники зарабатывают на крымчанах в условиях коронавируса

Мошенники зарабатывают на крымчанах в условиях коронавируса

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.