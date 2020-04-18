В Евпатории мужчина чуть не убил собутыльника, отказавшегося скидываться еще на «пол-литра»

Оперативниками в Евпатории установлен подозреваемый в покушении на убийство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило сообщение о том, что медиками оказана помощь 40-летнему местному жителю. Мужчина был доставлен в больницу с колото-резанными ранениями грудной клетки и шеи, которые ему нанес неизвестный на одной из улиц города.

Немедленно полицейские приступили к проведению всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В результате они установили причастного к совершению преступления. Им оказался 35-летний ранее не судимый гражданин. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и следователями ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

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От подозреваемого поступили признательные показания. Причиной преступления, по предварительной информации, стал конфликт между мужчинами на почве употребления спиртных напитков. Якобы после застолья потерпевший отказался скидываться на новую дозу спиртного. После конфликта приятель догнал его и ударил несколько раз ножом.

Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение.

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