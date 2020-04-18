Штрафы до 400000 рублей: в Крыму чрезвычайная пожароопасность

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19 и 20 апреля в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает МЧС Крыма со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Из-за установления в Крыму засушливой ветреной погоды увеличилось число природных пожаров в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число ландшафтных пожаров, когда горит трава и мусор, выросло на 52%.

С 10 апреля в Крыму действует особый противопожарный режим, который содержит дополнительные требования к соблюдению правил противопожарной безопасности.

В связи с этим крымские спасатели напоминают о ряде рекомендаций и предостережений для жителей и гостей полуострова.

На период действия особого противопожарного режима:

- вводится запрет на посещение лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

- устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

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- проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора на придомовых и приусадебных земельных участках;

- вводится запрет на выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.

Штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тыс. рублей.

Кроме того, если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261 УК РФ) предусмотрена в том числе уголовная ответственность.

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