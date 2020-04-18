Севастопольские спасатели задействовали беспилотники для поиска лесных пожаров

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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18 апреля 2020
Об этом сообщил начальник группы робототехнических средств и беспилотных авиационных систем главного управления МЧС по Севастополю Илья Орел.
«Патрулирование ведется с помощью беспилотных авиационных систем типа Phantom и Inspire. Они позволяют на расстоянии до двух километров определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации, а также тепловизора, который находится на подвесной системе. В ходе мероприятий была обследована территория более 12 квадратных километров», – приводит слова Орла пресс-служба главка.
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Облет территории Нахимовского района Севастополя был произведен накануне. Во время рейдовых мероприятий специалисты выявляют не только очаги возгорания, но и лиц, которые разводят костры в лесных массивах или на территории садоводческих товариществ, примыкающих к лесной зоне.
В МЧС отметили, что облет территорий города специалисты будут осуществлять регулярно до окончания пожароопасного периода.
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Сегодня: В Крымском заповеднике разрешили строительство. Крымский природный заповедник превратился в национальный парк «Крымский», заповедными остались всего 30% его территории.
Вторник, 14 апреля 2020: Въезды в крымские леса перекрывают шлагбаумами. Мера принята для ограничения посещения гражданами лесов и дополнительного информирования населения о пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба Минприроды РК.
Воскресенье, 12 апреля 2020: За посещение леса в Ялте грозит штраф до 5000 рублей с человека. С субботы 11 апреля по 11 мая в Ялте ввели особый противопожарный режима, во время действия которого на всей территории муниципального образования запрещено посещение лесов.
Четверг, 9 апреля 2020: Ялтинские власти предложили привлечь добровольцев к патрулированию лесов. Контроль за посещением лесов на Южном берегу Крыма в период действия режима повышенной готовности должен быть усилен.
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