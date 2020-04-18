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Происшествия -> Лесное хозяйство

Севастопольские спасатели задействовали беспилотники для поиска лесных пожаров

Суббота
18 апреля 2020
10:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Севастопольские спасатели задействовали беспилотную авиацию для патрулирования территории региона и оперативного выявления природных пожаров.

Об этом сообщил начальник группы робототехнических средств и беспилотных авиационных систем главного управления МЧС по Севастополю Илья Орел.

«Патрулирование ведется с помощью беспилотных авиационных систем типа Phantom и Inspire. Они позволяют на расстоянии до двух километров определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации, а также тепловизора, который находится на подвесной системе. В ходе мероприятий была обследована территория более 12 квадратных километров», – приводит слова Орла пресс-служба главка.

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Облет территории Нахимовского района Севастополя был произведен накануне. Во время рейдовых мероприятий специалисты выявляют не только очаги возгорания, но и лиц, которые разводят костры в лесных массивах или на территории садоводческих товариществ, примыкающих к лесной зоне.

В МЧС отметили, что облет территорий города специалисты будут осуществлять регулярно до окончания пожароопасного периода.

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