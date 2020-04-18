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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

С начала года более 400 водителей Симферополя оштрафовали за тонировку

Суббота
18 апреля 2020
08:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


С начала года сотрудниками симферопольской Госавтоинспекции выявлено более 400 автомобилей с превышением правил тонировки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По всем фактам в отношении водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

В соответствии со статьей 13 ФЗ «О полиции», сотрудник Госавтоинспекции в праве потребовать от участника дорожного движения устранить причину нарушения безопасности дорожного движения.

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В случае отказа водителя, помимо материала за нарушение ПДД, будет возбуждено административное делопроизводство за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Санкция за данное правонарушение предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей либо арест сроком до 15 суток.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/s-nachala-goda-bolee-400-voditelei-simferopolya-oshtrafovali-za-tonirovku-130439/

 
 

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