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Россияне потянулись в Крым: количество приезжающих на полуостров резко возросло

Суббота
18 апреля 2020
13:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Россияне потянулись в Крым: количество приезжающих на полуостров резко возросло

© pixabay.com

Количество граждан, приезжающих в Крым из регионов России, за последние сутки резко возросло.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«За последние сутки количество лиц, въезжающих на территорию полуострова, значительно возросло. Практически на 40%. И в основном это – через Крымский мост, потому что поток в аэропорту и через железную дорогу практически не меняется», – сказала Пеньковская.

По словам вице-премьера – министра труда и социальной защиты Елены Романовской, все прибывающие на территорию Республики Крым получают анкету Роспотребнадзора и памятку министерства здравоохранения республики о том, что они должны соблюдать режим самоизоляции. Также для таких граждан выделена отдельная телефонная линия.

«Принято решение на «горячие линии» Центра оперативного реагирования выделить отдельный телефон. Это телефон 08005060008, на который эти граждане, прибывающие в Республику Крым, обязаны будут позвонить и сообщить о себе. Все анкеты будут аккумулироваться в министерстве здравоохранения, и сотрудники будут набирать отдельно граждан по этим анкетам, проверять, действительно ли они указали правильные реквизиты и где, по каким адресам они находятся на самоизоляции», – добавила Романовская.

Читайте: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что массовые проверки прибывших в Крым начнутся со следующей недели.

«Мы проводим работу в части издания нормативного акта, который нам позволит в спокойном режиме проводить эти контрольные мероприятия, и со следующей недели по полной программе прочесываем тех, кто заполнял анкеты соответственно с тем, кто не соблюдает правила, которые сегодня работают на территории Республики Крым. Максимальный штраф будет до 30 тысяч рублей», – заключил Аксенов.

Общее количество зараженных новой инфекцией в Крыму сейчас составляет 43. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции накладывают штрафы, в том числе и на приезжих граждан, которые находятся в республике без необходимости.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Пассажиропоток поезда «Москва-Симферополь» сократился в пять раз. С конца марта пассажиропоток в Крым поездами из Москвы снизился в пять раз из-за ситуации с коронавирусом.

Вчера: В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом. Столице Крыма придется увеличить число рейсов в утренние часы, чтобы ликвидировать большое скопление крымчан, едущих на работу.

Четверг, 16 апреля 2020: Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри. Движение транспорта по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно.

Четверг, 16 апреля 2020: Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту. Сотрудники транспортной полиции будут составлять административные протоколы в отношении жителей других российских регионов, которые прибывают в Крым на самолете или поезде и не имеют при себе соответствующего разрешения на пребывание в республике.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/rossiyane-potyanulis-v-krym-kolichestvo-priezzhajushih-na-poluostrov-rezko-vozroslo-130456/

 
 

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