Российские корабли отработали нанесение удара по морской группировке

Экипажи фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«По замыслу учения корабли Черноморского флота обнаружили в море отряд кораблей условного противника, идущего курсом на побережье Крымского полуострова. На запрос сеанса связи подозрительные корабли не выходили, опознавательные знаки, флаги и бортовые номера отсутствовали. Командиры фрегата и малого ракетного корабля получили приказ на сближение с условным противником для принуждения его к изменению курса», – говорится в сообщении.

Во время сближения «вражеский» отряд кораблей открыл огонь по кораблям ЧФ. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» отразил воздушную атаку. «Затем личный состав ракетных боевых частей фрегата и малого ракетного корабля произвели распределение целей и уничтожили отряд кораблей условного противника заплпом высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК». Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом», – уточняется в сообщении.

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Также моряки провели тренировку по борьбе за живучесть. Экипаж «Орехово-Зуево» условно получил пробоину в корпусе, через которую в один из отсеков корабля начала поступать забортная вода. В свою очередь экипаж фрегата оказал помощь терпящему бедствие кораблю. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота.

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