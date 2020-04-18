Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 18, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 18 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 65 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 17, ближайшей ночью от 6 до 10 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 65 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 71 процентов. Ветер северный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 73 процентов. Ветер северо-западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 77 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 78 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 83 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 75 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 10, в Ливадии - 10, в Мисхоре - 10, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 10, в Черноморском - 10, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 10, на мысе Тарханкут - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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Вчера : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Четверг, 16 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

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