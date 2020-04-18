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Власть -> Транспорт Крыма

Пассажиропоток поезда «Москва-Симферополь» сократился в пять раз

Суббота
18 апреля 2020
09:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


С конца марта пассажиропоток в Крым поездами из Москвы снизился в пять раз из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу компании оператора перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В компании рассказали, что в период в период с 24 по 31 марта на поезде в Симферополь приехали более 5 тысяч пассажиров, с 1 по 8 апреля - около двух тысяч, в период с 9 по 15 апреля - более тысячи пассажиров. При этом на данный момент нет никаких ограничений в графике курсирования поездов. В пресс-службе отметили, что в поездах в данный момент максимально усилены меры санитарной защиты.

Ранее в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога» сообщили, что за первые два месяца с момента запуска движения поездов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга в направлении полуострова и обратно было куплено более 170 тысяч билетов.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов с 17 марта ввел на полуострове режим повышенной готовности. В данный момент на территории Крым 52 зараженных коронавирусом, из них 40 человек находятся на территории республики, 12 – в Севастополе. Почти все случаи COVID-19 - привозные, из других регионов РФ.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом. Столице Крыма придется увеличить число рейсов в утренние часы, чтобы ликвидировать большое скопление крымчан, едущих на работу.

Четверг, 16 апреля 2020: Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри. Движение транспорта по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно.

Четверг, 16 апреля 2020: Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту. Сотрудники транспортной полиции будут составлять административные протоколы в отношении жителей других российских регионов, которые прибывают в Крым на самолете или поезде и не имеют при себе соответствующего разрешения на пребывание в республике.

Среда, 15 апреля 2020: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля. Пригородное сообщение осуществляется ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:09 до 21:00.

 

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