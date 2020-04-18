Пасхальные службы в Севастополе пройдут без прихожан

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Апрель 2020
18 апреля 2020
Об этом заявил благочинный Севастополя отец Сергий Халюта.
Посмотреть на литургию в Свято-Владимирском соборе можно будет в режиме онлайн – будет вестись прямая трансляция. Войти внутрь храмов во время богослужения прихожане не смогут, но на улице на территории храмов возможно будет освятить куличи и причаститься. Это будет сделано с соблюдением мер безопасности.
«По окончании божественной литургии в храмах будет проходить освящение куличей, яиц и всех тех приношений, которые традиционно люди приносят на праздник Пасхи. В церковную ограду будут пускаться по 50 человек. Священнослужители будут совершать чин освящения. У людей будет возможность зайти в храм, кратко помолиться, поставить свечи – и в ограду собора будет заходить следующий поток из 50 человек», – сообщил Сергий Халюта.
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Как сообщалось ранее, в этом году Севастопольское Благочиние – в местах, где их изготавливают, а также прямо на прилавках магазинов. Симферопольская и Крымская епархия приняла решение временно закрыть для прихожан все храмы с 15 по 19 апреля.
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 16 апреля 2020: Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом. Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Вторник, 14 апреля 2020: В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.
Понедельник, 13 апреля 2020: Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.
Понедельник, 13 апреля 2020: Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди. Во время православных праздников в крымских храмах будет разрешено присутствие прихожан, но в ограниченном режиме. П
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