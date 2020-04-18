Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом В Крыму невозможно дозвониться на «горячие линии» по коронавирусу На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов Крымчане активно сообщают полиции о нарушителях самоизоляции В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице

Пасхальные службы в Севастополе пройдут без прихожан

Суббота
18 апреля 2020
09:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Пасхальные богослужения в Севастополе проведут в закрытом режиме из-за угрозы заражения коронавирусом.

Об этом заявил благочинный Севастополя отец Сергий Халюта.

Посмотреть на литургию в Свято-Владимирском соборе можно будет в режиме онлайн – будет вестись прямая трансляция. Войти внутрь храмов во время богослужения прихожане не смогут, но на улице на территории храмов возможно будет освятить куличи и причаститься. Это будет сделано с соблюдением мер безопасности.

«По окончании божественной литургии в храмах будет проходить освящение куличей, яиц и всех тех приношений, которые традиционно люди приносят на праздник Пасхи. В церковную ограду будут пускаться по 50 человек. Священнослужители будут совершать чин освящения. У людей будет возможность зайти в храм, кратко помолиться, поставить свечи – и в ограду собора будет заходить следующий поток из 50 человек», – сообщил Сергий Халюта.

Читайте: Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы против коронавируса

Как сообщалось ранее, в этом году Севастопольское Благочиние – в местах, где их изготавливают, а также прямо на прилавках магазинов. Симферопольская и Крымская епархия приняла решение временно закрыть для прихожан все храмы с 15 по 19 апреля.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 16 апреля 2020: Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом. Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Вторник, 14 апреля 2020: В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.

Понедельник, 13 апреля 2020: Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.

Понедельник, 13 апреля 2020: Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди. Во время православных праздников в крымских храмах будет разрешено присутствие прихожан, но в ограниченном режиме. П

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/pashalnye-sluzhby-v-sevastopole-proidut-bez-prihozhan-130438/

 
 

Религия

В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы

В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы

Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди

Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди

Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
СЮЖЕТ
Водный кризис

Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.