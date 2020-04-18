Офицер из Севастополя получил 2,5 года тюрьмы за наркоторговлю

Суд признал военнослужащего одной из воинских частей в Севастополе виновным в незаконном сбыте наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

«Следствием установлено, что 5 декабря 2019 года в городе Севастополе лейтенант незаконно сбыл лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, наркотическое средство массой 1,01 грамма, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Читайте: В российскую армию в Крыму весной призовут более 3000 новобранцев

Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда лейтенанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с содержанием в колонии общего режима.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Российские корабли отработали нанесение удара по морской группировке. Экипажи фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Черного моря.

Вчера : Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота России перебрасываются в самопровозглашенную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.

Вчера : Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами. Школа водолазов ВМФ России займет 12,9 гектаров прибрежной территории Севастополя, а еще 2 гектара акватории Камышовой бухты.

Четверг, 16 апреля 2020 : В Крыму проводят дезинфекцию военных предприятий. В Крыму проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса.