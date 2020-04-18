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Власть -> Армия и флот

Офицер из Севастополя получил 2,5 года тюрьмы за наркоторговлю

Суббота
18 апреля 2020
17:54

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Суд признал военнослужащего одной из воинских частей в Севастополе виновным в незаконном сбыте наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

«Следствием установлено, что 5 декабря 2019 года в городе Севастополе лейтенант незаконно сбыл лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, наркотическое средство массой 1,01 грамма, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

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Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда лейтенанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с содержанием в колонии общего режима.

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