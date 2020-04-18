Офицер из Севастополя получил 2,5 года тюрьмы за наркоторговлю

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.
«Следствием установлено, что 5 декабря 2019 года в городе Севастополе лейтенант незаконно сбыл лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, наркотическое средство массой 1,01 грамма, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
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Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда лейтенанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с содержанием в колонии общего режима.
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