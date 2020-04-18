«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

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Руководство Крыма прогнозирует, что меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции растянутся на все лето.

Крымчане в соцсетях признаются, что у них уже сейчас кончается терпение.

По информации СМИ, неприятным прогнозом поделился глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его мнению, коронавирусная ситуация в Крыму будет «сложной и длинной». «Нам в такой ситуации работать еще все лето – это не только апрель, не только май», – отметил Константинов.

Комментаторов такой сценарий сильно расстроил.

Alexey Sidorenko Спикер Константинов анонсирует продление карантина в Крыму до конца июня (читай – до конца лета). Официальная отмена курортного сезона автоматически разрешит стройку летом на крымском побережье. Застройка ЮБК круглогодично – все как и мечтали.

Сергей Дудченко Ему-то что, бабло крутится, законы мутятся, застройка Крыма продолжается.

Tatiana Alexandrovna Консоль и карьеры уже закрыли? Спикер ушел на самоизоляцию до конца лета? Лидер должен быть лидером во всем. Только личным примером… Только личным.

Alena Bogomolova Эта осень будет явно самой голодной в Крыму…

Ludvika Papadopoulou Жить на что? Кто нас и наших детей кормить будет, не сказал?

Natalja Novikova Я согласна сидеть дома, только за счет господина Константинова.

Nelya Nikitina С такой крымской властью мы будем все время сидеть. Очень бы хотелось, чтобы они стали сидеть.

Алена Мозговая ...Толку что сидим. Как везли нам эту заразу, так и везут… Путь приезжих закрывают, а не местных… Задолбали уже…

Виктория Зубковская

Хватит здоровым сидеть дома!!! На работу, а приезжие пусть идут в обсерватор, там кормят 3 раза в день, интернет, ТВ, будет им отдых супер.

Комментаторы отмечают, что терпение людей уже на исходе. К тому же, их раздражают двойные стандарты власти, которая разрешила работать некоторым предприятиям. В результате одни оказались «равнее других».

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Kryzver Georg Консоль открыли, Монолит работает! А человекам нельзя!

Александр Горный Заметно, что народ потихоньку звереет, и это в Крыму, где пока не так жестко. Насколько еще людям хватит терпения?

Мы все видим идиотские меры самоизоляции и контроля на фоне маразма чиновников, когда одна рука требует от людей повиновения и самоизоляции, а другая, устроив бардак, уверенно обеспечивает заражение этим вирусом и разрушение экономики.

Злость и желание послать всех <к черту> не только у меня. Страшно, если плотину прорвет, а она уже дала трещину...

Вчера в магазинах людей было больше чем обычно, а сегодня утром я вижу, что люди <плевать> хотели на все эти штрафы и репрессии… Трафик, как в обычный день.

Andrey Vasilev В Севастополе около 190 тысяч рабочих мест. При этом по состоянию на вчера подано заявок на 90 тысяч пропусков для граждан, которые работают в условиях карантина. Т. е. почти 50% работающих жителей продолжают ходить на работу. А как же обещанные месячные выходные?

Александр Горный ...Я принял для себя решение, что мне <плевать> на все эти самоизоляции и страшилки. Но тут очень важный момент – соблюдение разумных мер безопасности и уважения тех, с кем я общаюсь.

Самый ценный наш ресурс – это время, а с возрастом его становится все меньше и меньше... Никто не имеет права отнимать у меня время и свободу. Знаю, что именно так думают и миллионы других.

Я не понимаю, почему меня должны арестовывать, если я иду по берегу моря или иду в горы. Кому я мешаю? От кого я могу там заболеть или кого заразить непонятно чем.

Мне очень интересно, что будут делать с теми россиянами, кто пойдет на могилы своих предков/ушедших. Будут винтить, сажать, разгонять, стрелять? Если будет хоть один такой эксцесс, то я не завидую тем, кто затеял это. Просто проклянут...

Людей не сдержать, и это я вижу на улицах и в магазинах. Народ устал и его не остановить, как и жизнь.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина. Сотрудников и пациентов больницы в Армянске повторно обследуют на коронавирус после двухнедельной обсервации. Если новых случаев заражения зарегистрировано не будет, больница может быть открыта в понедельник.

Сегодня : Мест не хватает: в Крыму срочно готовят новый обсерватор. Темпы заполнения крымских обсерваторов требуют срочного развертывания нового обсерватора в Керчи и возможной подготовки других отделений.

Сегодня : В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Источник заражения не установлен.

Сегодня : В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице. Сотрудники МЧС посоветовали жителям России в условиях пандемии коронавируса отказаться от ношения защитных масок на улице.