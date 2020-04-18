На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Апрель 2020
18 апреля 2020
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В частности, в колонне было две машины, оборудованные водометами и отвалами для разрушения заграждений.
По информации очевидцев, одна из этих машин была окрашена в цвета техники российской полиции (белая с синими полосами), вторая – в темно-зеленый цвет, характерный для техники военных и Росгвардии.
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Уточняется, что колонна направилась в сторону центрального рынка, рядом с которым расположена часть войск Росгвардии.
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