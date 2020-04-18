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На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов

Суббота
18 апреля 2020
08:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов

© Крым.реалии

В Симферополе по улицам прошла колонна техники, приспособленная для разгона массовых беспорядков.

В частности, в колонне было две машины, оборудованные водометами и отвалами для разрушения заграждений.

По информации очевидцев, одна из этих машин была окрашена в цвета техники российской полиции (белая с синими полосами), вторая – в темно-зеленый цвет, характерный для техники военных и Росгвардии.

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Уточняется, что колонна направилась в сторону центрального рынка, рядом с которым расположена часть войск Росгвардии.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/na-ulitsah-simferopolya-zametili-tehniku-dlya-razgona-mitingov-130450/

 
 

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