На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов

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В Симферополе по улицам прошла колонна техники, приспособленная для разгона массовых беспорядков.

В частности, в колонне было две машины, оборудованные водометами и отвалами для разрушения заграждений.

По информации очевидцев, одна из этих машин была окрашена в цвета техники российской полиции (белая с синими полосами), вторая – в темно-зеленый цвет, характерный для техники военных и Росгвардии.

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Уточняется, что колонна направилась в сторону центрального рынка, рядом с которым расположена часть войск Росгвардии.

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