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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

На Ай-Петри поймали незаконного охотника

Суббота
18 апреля 2020
11:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Госинспекторы Минприроды Крыма выявили и пресекли незаконную охоту на плато горы Ай-Петри.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Инспекторы задержали нарушителя вблизи села Многоречье Бахчисарайского района.

Установлено, что правонарушитель находился на плато горы Ай-Петри без соответствующего разрешения и имел при себе охотничий карабин, снаряженный патронами.

В отношении него составлен административный протокол по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.СПРАВКА:

Статья 8.37 ч. 1, 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты — влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

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