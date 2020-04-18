На Ай-Петри поймали незаконного охотника

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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18 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Инспекторы задержали нарушителя вблизи села Многоречье Бахчисарайского района.
Установлено, что правонарушитель находился на плато горы Ай-Петри без соответствующего разрешения и имел при себе охотничий карабин, снаряженный патронами.
В отношении него составлен административный протокол по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.СПРАВКА:
Статья 8.37 ч. 1, 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты — влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.
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