Мест не хватает: в Крыму срочно готовят новый обсерватор

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Темпы заполнения крымских обсерваторов требуют срочного развертывания нового обсерватора в Керчи и возможной подготовки других отделений.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«У нас полностью заполнен евпаторийский обсерватор, началось заполнение ялтинского обсерватора. И по тем темпам, которыми мы идем, то заполнение ялтинского обсерватора может произойти очень быстро. С учетом сроков нахождения под обсервацией, нам в срочном порядке надо разворачивать керченский обсерватор и смотреть дальнейшие возможности обсервационных отделений», – сообщила она.

По данным вице-премьера Крыма – министра труда и социальной защиты Елены Романовской, сейчас в крымских обсерваторах находятся 165 человек.

Она уточнила, что совместно с министерством здравоохранения РК было принято решение вместо обсерватора в Керчи развернуть дополнительные 120 коек в евпаторийском обсерваторе. «Учитывая, что первый обсерватор – это евпаторийский санаторий «Здравница» – имеет возможность разворачивания еще 120 коек, мы принимаем решение, что будем дополнительно разворачивать именно его. С учетом того, что коллектив уже знает, как работать с такими людьми, и есть достаточно большая мощность пищеблока», – пояснила Романовская.

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Общее количество зараженных новой инфекцией в Крыму сейчас составляет 43. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции накладывают штрафы, в том числе и на приезжих граждан, которые находятся в республике без необходимости.

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