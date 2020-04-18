Мест не хватает: в Крыму срочно готовят новый обсерватор

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Ялте начали санобработку мусорных контейнеров Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина В Крыму обжаловали первый штраф за нарушение режима самоизоляции «Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине Аксенов пообещал лично «дежурить» в Пасху и отлавливать нарушителей карантина
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020
© 1news.com.ua
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«У нас полностью заполнен евпаторийский обсерватор, началось заполнение ялтинского обсерватора. И по тем темпам, которыми мы идем, то заполнение ялтинского обсерватора может произойти очень быстро. С учетом сроков нахождения под обсервацией, нам в срочном порядке надо разворачивать керченский обсерватор и смотреть дальнейшие возможности обсервационных отделений», – сообщила она.
По данным вице-премьера Крыма – министра труда и социальной защиты Елены Романовской, сейчас в крымских обсерваторах находятся 165 человек.
Она уточнила, что совместно с министерством здравоохранения РК было принято решение вместо обсерватора в Керчи развернуть дополнительные 120 коек в евпаторийском обсерваторе. «Учитывая, что первый обсерватор – это евпаторийский санаторий «Здравница» – имеет возможность разворачивания еще 120 коек, мы принимаем решение, что будем дополнительно разворачивать именно его. С учетом того, что коллектив уже знает, как работать с такими людьми, и есть достаточно большая мощность пищеблока», – пояснила Романовская.
Читайте: В Крыму еще три новых случая заражения коронавирусом
Общее количество зараженных новой инфекцией в Крыму сейчас составляет 43. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции накладывают штрафы, в том числе и на приезжих граждан, которые находятся в республике без необходимости.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина. Сотрудников и пациентов больницы в Армянске повторно обследуют на коронавирус после двухнедельной обсервации. Если новых случаев заражения зарегистрировано не будет, больница может быть открыта в понедельник.
Сегодня: «Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине. Руководство Крыма прогнозирует, что меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции растянутся на все лето.
Сегодня: В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Источник заражения не установлен.
Сегодня: В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице. Сотрудники МЧС посоветовали жителям России в условиях пандемии коронавируса отказаться от ношения защитных масок на улице.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/mest-ne-hvataet-v-krymu-srochno-gotovyat-novyi-observator-130460/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
15:56 В Ялте начали санобработку мусорных контейнеров
15:21 Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина
15:00 Мест не хватает: в Крыму срочно готовят новый обсерватор
14:53 В Крыму обжаловали первый штраф за нарушение режима самоизоляции
14:14 «Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине
14:12 Аксенов пообещал лично «дежурить» в Пасху и отлавливать нарушителей карантина
13:32 Россияне потянулись в Крым: количество приезжающих на полуостров резко возросло
13:07 Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае