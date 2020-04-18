Крымчане активно сообщают полиции о нарушителях самоизоляции

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В МВД поступило 90 заявлений от неравнодушных крымчан на нарушение режима самоизоляции другими гражданами.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— У нас поступило рекордное количество заявлений о нарушении гражданами режима самоизоляции. 90 за сутки их было. Все отработаны. 14 не подтвердилось, по остальным составлены соответствующие материалы, — сказал Александр Смаглин.

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