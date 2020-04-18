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Какой сегодня праздник 18 апреля

Суббота
18 апреля 2020
06:19

Использованы материалы: Новости Крыма

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18 апреля 2020


Какой сегодня праздник 18 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 18 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День победы на Чудском озере (Ледовое побоище)

Ледовое побоище

Фото gazeta.ru

18 апреля отмечается День воинской славы — День победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля — по новому, 1242 года, но официально праздник — День воинской славы — установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.

Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day)

Всемирный день радиолюбителя отмечают 18 апреля

Фото mediasat.info

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира.

По оценкам некоторых специалистов, 21 век станет поистине веком радиолюбителей, а число людей этого хобби основательно «перешагнет» сегодняшний трехмиллионный рубеж. Считается также, что большинство радио-технологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

Федул Ветреник

Народный праздник «Федул Ветреник» отмечается 18 апреля (по старому стилю - 5 апреля). В церковном календаре это день почтения памяти мученика Феодула Солунского (Фессалоникийского), чтеца и преподобной Феодоры Солунской. Другие названия праздника: «Федул», «Федул Теплый», «Федора», «Федора Ветреница». Ветреником день прозвали в связи с теплым весенним ветром, который с 18 апреля усиливается и дует постоянно.

Также сегодня, 18 апреля, отмечают такие праздники:

- Международный день памятников и исторических мест

- Международный день жонглеров (International Juggler's Day)

- День образования органов Гостехнадзора РФ

- День пожарной охраны Республики Карелия

- День основания Общества Красного Креста в Украине

- Международный день цирка

- День окружающей среды Украины

Читайте: Какой сегодня праздник 9 апреля

- День пляски в проснувшемся лесу

- День «Дай пять» (National High Five Day) в США

- День танкиста на Кубе

- День пациентов в коме в Польше

- День печенья в форме животных (National Animal Crackers Day) в США

- День изобретений в Японии

- День аутизма у взрослых (Adult Autism Day) в США

- День независимости Зимбабве

Сегодня именины празднуют: Феодул, Георгий, Марк, Феодора, Феона, Семен, Зенон, Клавдиан, Ферм, Агафопод, Дидим, Платон, Поплий, Форвин.

Что происходило 18 апреля в прошлые годы

1506 - Начало строительства собора святого Петра в Риме.

1521 - Лютер Мартин отказался отречься от своих взглядов.

1648 - Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антипольскому восстанию.

1846 - Американец Роял Гаусс запатентовал телеграфный аппарат.

1865 - Первым в России законе о печати отменена цензура.

1902 - Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

1906 - Американский город Сан-Франциско претерпел огромные повреждения из-за землетрясения. Погибли 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушено 28 000 зданий.

1909 - Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.

1922 - В Москве начал функционировать первый автобус.

1934 - американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас.

1945 - Геббельс сжег все документы своей канцелярии.

1946 - В связи с образованием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.

1949 - Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия.

1966 - Состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

1995 - Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.

2008 - группе исследователей из университета Манчестера (University of Manchester) во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графенових нанопленок

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 апреля. Какие праздники будут завтра?

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Вчера: Какой сегодня праздник 17 апреля. Сегодня, 17 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

 

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Досуг, развлечения, тусовки

Какой сегодня праздник 18 апреля

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