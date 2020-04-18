Какой сегодня праздник 18 апреля

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Сегодня, 18 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День победы на Чудском озере (Ледовое побоище)

Фото gazeta.ru

18 апреля отмечается День воинской славы — День победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля — по новому, 1242 года, но официально праздник — День воинской славы — установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.

Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day)

Фото mediasat.info

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира.

По оценкам некоторых специалистов, 21 век станет поистине веком радиолюбителей, а число людей этого хобби основательно «перешагнет» сегодняшний трехмиллионный рубеж. Считается также, что большинство радио-технологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

Федул Ветреник

Народный праздник «Федул Ветреник» отмечается 18 апреля (по старому стилю - 5 апреля). В церковном календаре это день почтения памяти мученика Феодула Солунского (Фессалоникийского), чтеца и преподобной Феодоры Солунской. Другие названия праздника: «Федул», «Федул Теплый», «Федора», «Федора Ветреница». Ветреником день прозвали в связи с теплым весенним ветром, который с 18 апреля усиливается и дует постоянно.

Также сегодня, 18 апреля, отмечают такие праздники:

- Международный день памятников и исторических мест

- Международный день жонглеров (International Juggler's Day)

- День образования органов Гостехнадзора РФ

- День пожарной охраны Республики Карелия

- День основания Общества Красного Креста в Украине

- Международный день цирка

- День окружающей среды Украины

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- День пляски в проснувшемся лесу

- День «Дай пять» (National High Five Day) в США

- День танкиста на Кубе

- День пациентов в коме в Польше

- День печенья в форме животных (National Animal Crackers Day) в США

- День изобретений в Японии

- День аутизма у взрослых (Adult Autism Day) в США

- День независимости Зимбабве

Сегодня именины празднуют: Феодул, Георгий, Марк, Феодора, Феона, Семен, Зенон, Клавдиан, Ферм, Агафопод, Дидим, Платон, Поплий, Форвин.

Что происходило 18 апреля в прошлые годы

1506 - Начало строительства собора святого Петра в Риме.

1521 - Лютер Мартин отказался отречься от своих взглядов.

1648 - Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антипольскому восстанию.

1846 - Американец Роял Гаусс запатентовал телеграфный аппарат.

1865 - Первым в России законе о печати отменена цензура.

1902 - Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

1906 - Американский город Сан-Франциско претерпел огромные повреждения из-за землетрясения. Погибли 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушено 28 000 зданий.

1909 - Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.

1922 - В Москве начал функционировать первый автобус.

1934 - американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас.

1945 - Геббельс сжег все документы своей канцелярии.

1946 - В связи с образованием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.

1949 - Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия.

1966 - Состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

1995 - Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.

2008 - группе исследователей из университета Манчестера (University of Manchester) во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графенових нанопленок

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 апреля. Какие праздники будут завтра?

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