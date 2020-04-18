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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Делом свиных шкур занялась прокуратура Севастополя

Суббота
18 апреля 2020
11:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Природоохранная прокуратура Севастополя проверяет несанкционированную свалку свиных шкур в балке Бермана, недалеко от кладбища «Кальфа»

Специалисты-ветеринары обследовали место незаконной свалки и взяли пробы для исследования на африканскую чуму. Что делать дальше со странной находкой, решат по результатам проверки специалистов.

Напомним, неделю назад, 11 апреля, кучу свиных шкур обнаружили среди строительного хлама местные жители. Горожане возмутились, что к незаконным сбросам стройотходов добавились еще и продукты животного происхождения. В комментариях люди отмечали, что можно было бы не загрязнять природу, а сделать доброе дело и отдать шкуры на корм животным.

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