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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

Суббота
18 апреля 2020
13:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

© Крым.реалии

На заседании Железнодорожного райсуда Симферополя назначили суд по существу экс-главе Евпатории Андрею Филонову.

Об этом сообщил его адвокат Александр Вольвач.

«16 апреля огласили обвинительное заключение. Определили порядок рассмотрения дела. Суд назначили на 7 мая, если не будет никаких отложений», – сказал Вольвач.

Также 16 апреля Железнодорожный райсуд Симферополя продлил арест Андрею Филонову почти на два месяца.

Филонова задержали 3 апреля 2019 года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело.

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По данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.​

Филонов заявил, что возбужденное против него дело «носит заказной характер».

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Суды, прокуратура, полиция

Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

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