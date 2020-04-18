Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Евпатория
Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020
© Крым.реалии
Об этом сообщил его адвокат Александр Вольвач.
«16 апреля огласили обвинительное заключение. Определили порядок рассмотрения дела. Суд назначили на 7 мая, если не будет никаких отложений», – сказал Вольвач.
Также 16 апреля Железнодорожный райсуд Симферополя продлил арест Андрею Филонову почти на два месяца.
Филонова задержали 3 апреля 2019 года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело.
Читайте: Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу
По данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.
Филонов заявил, что возбужденное против него дело «носит заказной характер».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На Ай-Петри поймали незаконного охотника. Госинспекторы Минприроды Крыма выявили и пресекли незаконную охоту на плато горы Ай-Петри.
Сегодня: Делом свиных шкур занялась прокуратура Севастополя. Природоохранная прокуратура Севастополя проверяет несанкционированную свалку свиных шкур в балке Бермана, недалеко от кладбища «Кальфа»
Сегодня: С начала года более 400 водителей Симферополя оштрафовали за тонировку. С начала года сотрудниками симферопольской Госавтоинспекции выявлено более 400 автомобилей с превышением правил тонировки.
Сегодня: На улицах Симферополя заметили технику для разгона митингов. В Симферополе по улицам прошла колонна техники, приспособленная для разгона массовых беспорядков.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/delo-eksglavy-evpatorii-filonova-nachnut-rassmatrivat-po-suti-v-mae-130446/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом
13:07 Дело экс-главы Евпатории Филонова начнут рассматривать по сути в мае
12:59 В Крымском заповеднике разрешили строительство
12:14 Российские корабли отработали нанесение удара по морской группировке
11:37 На Ай-Петри поймали незаконного охотника
11:05 Делом свиных шкур занялась прокуратура Севастополя
10:33 Севастопольские спасатели задействовали беспилотники для поиска лесных пожаров
10:05 В Крыму сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом
10:02 В Евпатории мужчина чуть не убил собутыльника, отказавшегося скидываться еще на «пол-литра»