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Больше двадцати крымчан застряли в Таиланде

Суббота
18 апреля 2020
18:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


22 крымчанина ждут возможности вылететь домой из Таиланда. В отличие от жителей России, у жителей Крыма пока нет возможности зарегистрироваться на рейсы через официальные электронные площадки.

Об этом сообщил один из находящихся в Таиланде крымчан Денис Шиндин на своей странице в Facebook.

Как поясняет мужчина, крымчане были вынуждены обратиться с коллективным письмом лично к главе республики Сергею Аксенову с просьбой помочь им вернуться из-за рубежа домой.

«Сегодня, 18 апреля, анонсирован рейс из Бангкока в Краснодар на 21 апреля 2020 года. Крымчан к нему не допускают», - отметил Денис.

Как пояснил сам Денис, проблема в том, что на рейсы, которыми можно улететь из Бангкока, регистрируют по месту прописки, каждому региону выделяются отдельные борты. К сожалению, пока портал Госуслуги предлагает возможность вылета только жителям Краснодарского края и Ростовской области – Республики Крым и Севастополя в списке нет.

«Идет вывоз по месту прописки. Понятно, что прямого рейса в Крым не будет, поэтому мы и примкнули (в группах в телеграмме – ред.) к Южному федеральному округу, потому что считаем, что рейс до Краснодара для нас – самый близкий вариант попасть домой», – пояснил Денис.

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По словам мужчины, с крымчанами в Таиланде уже связались республиканские власти.

«Запросили наши контактные данные и сейчас этим занимаются», - пояснил он.

Заболевших среди крымчан, по словам мужчины, нет.

«В Таиланде, где проживает 80 миллионов людей, сейчас в сутки не больше 30 заболевших. Таиланд – очень безопасное место, заболевших, конечно, нет. Мы просто хотим домой, - пояснил Денис. – У нас в семье, например, трое детей, двое старших сейчас дома. Были бы мы здесь всей семьей, мы бы, наверное, не торопились улететь. Но это наша ситуация, я не могу говорить про других людей».

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