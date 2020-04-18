Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Армянск
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Апрель 2020
18 апреля 2020
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Мы продолжаем работу по проведению мероприятий по нашему обсерватору в Армянске. Вчера начали проведение лабораторных обследований лиц, которые находятся там в условиях обсервации, потому что в понедельник заканчивается срок их обсервации. По результатам лабораторного обследования уже будут приниматься соответствующие решения», – сообщила Пеньковская.
По ее словам, замечаний в обсерваторе за прошедшие сутки не было, медики работают в стандартном режиме.
«Если новых случаев заражения не будет выявлено, то, соответственно, режим обсервации с больниц будет снят», – резюмировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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8 апреля вирус был обнаружен у пациента больницы Армянска. Вирус ему могла передать родственница, которая была в Москве и заразилась сама. Во время лечения в больнице он контактировал с большим количеством врачей и пациентов, которые сейчас и оказались в группе риска.
Общее количество зараженных новой инфекцией в Крыму сейчас составляет 43. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции накладывают штрафы, в том числе и на приезжих граждан, которые находятся в республике без необходимости.
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