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Больницу в Армянске могут открыть после двухнедельного карантина

Суббота
18 апреля 2020
15:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Армянск

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Сотрудников и пациентов больницы в Армянске повторно обследуют на коронавирус после двухнедельной обсервации. Если новых случаев заражения зарегистрировано не будет, больница может быть открыта в понедельник.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Мы продолжаем работу по проведению мероприятий по нашему обсерватору в Армянске. Вчера начали проведение лабораторных обследований лиц, которые находятся там в условиях обсервации, потому что в понедельник заканчивается срок их обсервации. По результатам лабораторного обследования уже будут приниматься соответствующие решения», – сообщила Пеньковская.

По ее словам, замечаний в обсерваторе за прошедшие сутки не было, медики работают в стандартном режиме.

«Если новых случаев заражения не будет выявлено, то, соответственно, режим обсервации с больниц будет снят», – резюмировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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8 апреля вирус был обнаружен у пациента больницы Армянска. Вирус ему могла передать родственница, которая была в Москве и заразилась сама. Во время лечения в больнице он контактировал с большим количеством врачей и пациентов, которые сейчас и оказались в группе риска.

Общее количество зараженных новой инфекцией в Крыму сейчас составляет 43. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции накладывают штрафы, в том числе и на приезжих граждан, которые находятся в республике без необходимости.

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