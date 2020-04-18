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Аксенов пообещал лично «дежурить» в Пасху и отлавливать нарушителей карантина

Суббота
18 апреля 2020
14:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
18 апреля 2020


Аксенов пообещал лично «дежурить» в Пасху и отлавливать нарушителей карантина

© Новости Крыма

Правительство Республики Крым не будет в воскресенье проводить заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса из-за Пасхи.

Сам глава республики Сергей Аксенов пообещал прийти на работу и «дежурить».

«В связи с Пасхой, завтра заседания штаба не будет. Я сам буду на рабочем месте. В 10.00 полностью на портале правительства должна выйти исчерпывающая информация об истекших сутках в коротком письменном виде – по линии Роспотребнадзора, по линии минздрава и линии МВД, – сообщил Аксенов. – Я сам завтра на рабочем месте, завтра мой день ответственности – я дежурю, – поэтому будем на связи. Работаем совместно».

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Ранее Симферопольская и Крымская епархия по требованию регионального управления Роспотребнадзора приняла решение временно приостановить посещение прихожанами храмов в пасхальные дни.

Освящение пасхальных куличей я будут проводиться исключительно на территории храма поэтапно группами прихожан не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м, а также нанесением соответствующей разметки на прихрамовой территории.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/18/aksenov-poobeshal-lichno-dezhurit-v-pashu-i-otlavlivat-narushitelei-karantina-130467/

 
 

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