Аксенов пообещал лично «дежурить» в Пасху и отлавливать нарушителей карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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18 апреля 2020
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Сам глава республики Сергей Аксенов пообещал прийти на работу и «дежурить».
«В связи с Пасхой, завтра заседания штаба не будет. Я сам буду на рабочем месте. В 10.00 полностью на портале правительства должна выйти исчерпывающая информация об истекших сутках в коротком письменном виде – по линии Роспотребнадзора, по линии минздрава и линии МВД, – сообщил Аксенов. – Я сам завтра на рабочем месте, завтра мой день ответственности – я дежурю, – поэтому будем на связи. Работаем совместно».
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Ранее Симферопольская и Крымская епархия по требованию регионального управления Роспотребнадзора приняла решение временно приостановить посещение прихожанами храмов в пасхальные дни.
Освящение пасхальных куличей я будут проводиться исключительно на территории храма поэтапно группами прихожан не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м, а также нанесением соответствующей разметки на прихрамовой территории.
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Сегодня: В Крыму невозможно дозвониться на «горячие линии» по коронавирусу. В Крыму «горячие линии» по вопросам COVID-19 все время заняты.
Вчера: Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воюют с помощью фейков». Власти Крыма обвинили «диванные войска» в ведении «подрывной работы с помощью фейков».
Вчера: Василий Уткин: то как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю. Российский журналист и блогер, бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что ему «очень трудно принять» факт вхождения Крыма в состав России в 2014 году.
Вчера: Аксенов обещает «оздоровить» полмиллиона крымчан за счет бюджета. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует при наступлении благоприятной эпидемиологической обстановки оздоровить в санаториях Крыма за счет бюджета порядка 500 тысяч местных жителей.
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