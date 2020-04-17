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Происшествия -> Криминал

Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета

Пятница
17 апреля 2020
13:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Росгвардейцы задержали 53-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась украсть дорогостоящий алкоголь в одном из торговых центров.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

«Прибывшие в торговый комплекс для проверки причины срабатывания «тревожной» сигнализации (росгвардейцы) задержали недобросовестную покупательницу. Женщина решила пронести из магазина, минуя кассовую зону, дорогостоящую алкогольную продукцию. Как выяснилось, правонарушительницей оказалась 53-летняя жительница Симферополя», – говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что незадолго до этого в том же гипермаркете сработал сигнал «тревога». Как установили прибывшие на место росгвардейцы, 28-летний симферополец пытался пронести через кассу товары бытового предназначения. Мужчина также был задержан.

Задержанные переданы сотрудникам следственно-оперативных групп территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Новости Крыма сообщали ранее:

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