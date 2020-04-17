Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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17 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.
«Прибывшие в торговый комплекс для проверки причины срабатывания «тревожной» сигнализации (росгвардейцы) задержали недобросовестную покупательницу. Женщина решила пронести из магазина, минуя кассовую зону, дорогостоящую алкогольную продукцию. Как выяснилось, правонарушительницей оказалась 53-летняя жительница Симферополя», – говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что незадолго до этого в том же гипермаркете сработал сигнал «тревога». Как установили прибывшие на место росгвардейцы, 28-летний симферополец пытался пронести через кассу товары бытового предназначения. Мужчина также был задержан.
Задержанные переданы сотрудникам следственно-оперативных групп территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
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