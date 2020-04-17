Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков»

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Власти Крыма обвинили «диванные войска» в ведении «подрывной работы с помощью фейков».

Об этом руководитель ЦОР Татьяна Зверева рассказала в интервью «Крымской газете».

Руководитель ЦОР рассказала, что после появления объема информации по вопросам социальной направленности создали аналитический отдел. Сначала его сотрудники вели работу в отношении информации, которая шла преимущественно из соцсетей. Затем начали анализировать конкретную информацию, идущую от людей.

— Всем ведь известно, как «диванные войска» ведут свою, не побоюсь этого слова, подрывную работу с помощью фейков. Поэтому каждое сообщение в «Фейсбуке» или какой-то другой соцсети должно проверяться. Очень много ложной информации в интернет-пространстве распространяется: кто-то что-то где-то слышал, кому-то передал, и через десятые руки человек вынес это на публичную страничку в соцсети. В итоге часто на две правдивые фразы приходится две страницы, извините, высосанной из пальца информации, — рассказала Татьяна Зверева.

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Порой из-за фейковых сообщений сотрудникам аналитического отдела приходится выезжать на места и проводить соцопросы населения по интересующим вопросам, темам, точечным направлениям, которые в данный момент вызывают социальное напряжение.

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