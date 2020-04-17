Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымчане в самоизоляции стали чаще выпивать Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля В Крым через мост за сутки не пустили 45 автомобилей Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020
© Новости Крыма
Об этом руководитель ЦОР Татьяна Зверева рассказала в интервью «Крымской газете».
Руководитель ЦОР рассказала, что после появления объема информации по вопросам социальной направленности создали аналитический отдел. Сначала его сотрудники вели работу в отношении информации, которая шла преимущественно из соцсетей. Затем начали анализировать конкретную информацию, идущую от людей.
— Всем ведь известно, как «диванные войска» ведут свою, не побоюсь этого слова, подрывную работу с помощью фейков. Поэтому каждое сообщение в «Фейсбуке» или какой-то другой соцсети должно проверяться. Очень много ложной информации в интернет-пространстве распространяется: кто-то что-то где-то слышал, кому-то передал, и через десятые руки человек вынес это на публичную страничку в соцсети. В итоге часто на две правдивые фразы приходится две страницы, извините, высосанной из пальца информации, — рассказала Татьяна Зверева.
Читайте: Будут ли «Ночные волки» штрафовать крымчан за нарушение карантина
Порой из-за фейковых сообщений сотрудникам аналитического отдела приходится выезжать на места и проводить соцопросы населения по интересующим вопросам, темам, точечным направлениям, которые в данный момент вызывают социальное напряжение.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Василий Уткин: то как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю. Российский журналист и блогер, бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что ему «очень трудно принять» факт вхождения Крыма в состав России в 2014 году.
Сегодня: Аксенов обещает «оздоровить» полмиллиона крымчан за счет бюджета. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует при наступлении благоприятной эпидемиологической обстановки оздоровить в санаториях Крыма за счет бюджета порядка 500 тысяч местных жителей.
Вчера: Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин отложил проведение парада 9 мая из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Вчера: Полиция подвела итоги первого дня «ужесточения контроля» в Крыму. За сутки после введения штрафов за нарушение режима самоизоляции, в Крыму было составлено более 200 протоколов по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/vlasti-kryma-reshili-voevat-s-divannymi-voiskami-kotorye-vojut-s-pomoshju-feikov-130440/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
21:12 Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков»
20:29 Крымчане в самоизоляции стали чаще выпивать
19:52 Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы
19:47 Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову
19:19 Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля
18:26 Туристическую отрасль возможно ждет большой отложенный спрос
18:01 Сотрудник «Воды Крыма» попался на вымогательстве взятки с фитнес-центра
17:20 Ставку налога для турбизнеса, работающего по «упрощенке», снизят в два раза