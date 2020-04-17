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Власти Крыма рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом

Пятница
17 апреля 2020
12:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Власти Крыма рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом

© pixabay.com

были выявлены у жителей Армянска, Красногвардейского района и Керчи.

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 рассказал заместитель главного санитарного врача по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Один из заболевших контактное лицо, который находился с больным COVID-19 в больнице в Армянске. Он был госпитализирован в условия инфекционного стационара сразу же после подтверждения коронавируса у первого лица. Из контактных лиц - жена, ее тоже взяли под меднаблюдение. Результат отрицательный. Вторая заболевшая из Красногвардейского района, была выявлена при эпидрасследовании. Трое из близкого контакта – муж и двое детей. Больная госпитализирована, остальным вручено постановление. Из отдаленных – 11 человек. Все они были отстранены от работы с постановлением.

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«Третий заболевший из Ирана – он моряк, керчанин. Добирался в Крым поездом из Ростова-на-Дону, контактные восемь человек. Все они установлены. Однако мы разыскиваем водителя и двух пассажиров с котором он ехал 9 апреля в 03:30 утра из Багерово в Керчь. Информацию еще разместим. Больной выявлен активно, при анкетировании», - сказал Крутиков.

Он добавил, что всего за сутки в Крыму провели 210 анализов на коронавирус. Крутиков добавил, что у 50% лиц с вирусом, которые были выявлены в Крыму, нет симптомов болезни.

Таким образом, сейчас в Крыму 52 зараженных коронавирусом, из них 40 человек находятся на территории республики, 12 – в Севастополе.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/vlasti-kryma-rasskazali-podrobnosti-o-novyh-zabolevshih-koronavirusom-130419/

 
 

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