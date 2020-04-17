Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето

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Спикер регионального парламента призвал адекватно оценивать ситуацию, без паники и без чрезмерного оптимизма.

Коронавирусная ситуация в Крыму будет «сложной и длинной», сообщил сегодня спикер регионального парламента Владимир Константинов. По его словам, «нам в такой ситуации работать еще все лето — это не только апрель, не только май».

«Мы видим, что происходит в стране, поэтому надо настраиваться, что нам с этой болезнью жить, пока не будет изобретена вакцина, надо предостерегаться, работать, производить продукцию — она всем нужна», — сказал Константинов, коснувшись и предпринимательских вопросов.

По его словам, во всех сельскохозяйственных регионах Республики Крым устойчиво работают сельхозпредприятия, у них никаких угроз нет по выплате заработной платы — «и вообще крупных закрытий предприятий и увольнений «мы не наблюдаем».

«Я думаю, что эта отрасль (сельское хозяйство — прим.) в этот сложный период у нас будет одной из самых устойчивых, будет, возможно, локомотивом <экономики>, который будет вытаскивать весь Крым из сложной ситуации — это уже очевидно, — отметил председатель парламента РК. — Даже если будут сбои со сбытом <продукции местных сельхозпредприятий> в Крыму, легко можно продукцию перенаправить <в другие регионы>, потому что люди никуда не делись, потребление сельхозпродукции <продолжается>. Пока все оптимистично».

Владимир Константинов сказал, что сегодня «напряженность ощущается» на малых и средних предприятиях сферы услуг, за которой нужно внимательно следить, появились предприятия, которые сейчас не работают, — «об их будущем должны заботиться власти на местах, <должны> максимально оказать помощь для восстановления их после того, как все закончится».

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«<Властям на местах> нужно выстраивать взаимоотношения с избирателями, предприятиями, с руководителями, должен быть хороший контакт, чтобы мы здесь, наверху, сразу точно понимали, что происходит и какая помощь нужна, чтобы наши действия были адекватны ситуации», — подчеркнул Константинов.

По его мнению, в отличие от сельских районов в городах ситуация сложнее.

«Сложно понять информацию <о складывающейся ситуации>, кто <из предпринимателей> и как будет чувствовать себя, — посетовал спикер крымского парламента. — Мы ставим задачу, чтобы, с одной стороны, не было панических настроений, а с другой — чрезмерного оптимизма или непонимания происходящего, чтобы была адекватность <восприятия реальности>».

Отдельно Владимир Константинов сказал о сложной ситуации в курортной сфере, которой власти региона готовы оказать бюджетную помощь, «потому что она для Крыма без всякого преувеличения «нефть и газ».

«Нам нужно ее беречь, даже если будут сложности в это период, надо найти способы сохранения, не допустить банкротства предприятий, смены собственников. Потому что если начнется процесс, какой был в 1990-х годах, то мы получим ситуацию очень плохую: старый собственник не ушел, новый не пришел, никто вообще ничего не делает. Нам нужно удержать сегодняшнюю систему в рабочем состоянии, я надеюсь, что это будет не так долго», — отметил Константинов.

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