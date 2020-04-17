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Власть -> Досуг, развлечения, тусовки

Винокур и Ковитиди выберут лучшее видео на песню о Симферополе

Пятница
17 апреля 2020
11:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Российский артист Владимир Винокур, член Совфеда России из Крыма Ольга Ковитиди, министр культуры Крыма Арина Новосельская вошли в состав жюри конкурса на создание лучшего любительского видеоклипа на песню «О Симферополе», автором которой является Ковитиди.

«Свои творческие работы необходимо направлять на электронную почту: OFKovitidi@senat.gov.ru до 13 мая. Имя победителя, которому будет вручен приз, станет известно 15 мая – в Международный день семьи», – говорится в сообщении администрации Симферополя.

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В информации администрации города указывается, что песня «О Симферополе» – слова и музыка Ольги Ковитиди, была написана более 10 лет назад и «долгое время встречала и провожала поезда на Железнодорожном вокзале столицы Крыма».

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