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Василий Уткин: то как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю

Пятница
17 апреля 2020
13:20

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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17 апреля 2020


Василий Уткин: то как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю

© utro.ru

Российский журналист и блогер, бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что ему «очень трудно принять» факт вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

«То, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю», – сказал Уткин.

При этом он заявил, что «не ставит под сомнение наличие государственных границ России».

Журналист также не подверг сомнению, что в 2014 году «подавляющее большинство крымчан желало, чтобы полуостров стал частью России». Но сегодня, по его словам, более актуально говорить о «количестве людей которые с восторгом восприняли присоединение Крыма к России, а сейчас разочарованы тем, что с ними происходит и то что они реально получили».

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«Крым вполне мог быть российским по факту, если бы крымчане учились в России, если бы в Крыму пользовалось успехом российское образование, если бы в Крыму люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали там конкуренцию», – сказал Уткин.

Он добавил, что в 2014 году «почувствовал опасность» по поводу того, как полуостров стал частью РФ.

«В России, по крайней мере, люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится», – сказал журналист.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/vasilii-utkin-to-kak-krym-stal-rossiiskim-slozhno-prinyat-ya-eto-ne-ochen-ponimaju-130425/

 
 

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