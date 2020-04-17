Василий Уткин: то как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю

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Российский журналист и блогер, бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что ему «очень трудно принять» факт вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

«То, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю», – сказал Уткин.

При этом он заявил, что «не ставит под сомнение наличие государственных границ России».

Журналист также не подверг сомнению, что в 2014 году «подавляющее большинство крымчан желало, чтобы полуостров стал частью России». Но сегодня, по его словам, более актуально говорить о «количестве людей которые с восторгом восприняли присоединение Крыма к России, а сейчас разочарованы тем, что с ними происходит и то что они реально получили».

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«Крым вполне мог быть российским по факту, если бы крымчане учились в России, если бы в Крыму пользовалось успехом российское образование, если бы в Крыму люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали там конкуренцию», – сказал Уткин.

Он добавил, что в 2014 году «почувствовал опасность» по поводу того, как полуостров стал частью РФ.

«В России, по крайней мере, люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится», – сказал журналист.

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