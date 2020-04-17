Василий Уткин: то как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020
© utro.ru
Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.
«То, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю», – сказал Уткин.
При этом он заявил, что «не ставит под сомнение наличие государственных границ России».
Журналист также не подверг сомнению, что в 2014 году «подавляющее большинство крымчан желало, чтобы полуостров стал частью России». Но сегодня, по его словам, более актуально говорить о «количестве людей которые с восторгом восприняли присоединение Крыма к России, а сейчас разочарованы тем, что с ними происходит и то что они реально получили».
Читайте: Как в Москве: севастопольцам выдадут QR-коды для выхода на улицу
«Крым вполне мог быть российским по факту, если бы крымчане учились в России, если бы в Крыму пользовалось успехом российское образование, если бы в Крыму люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали там конкуренцию», – сказал Уткин.
Он добавил, что в 2014 году «почувствовал опасность» по поводу того, как полуостров стал частью РФ.
«В России, по крайней мере, люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится», – сказал журналист.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Аксенов обещает «оздоровить» полмиллиона крымчан за счет бюджета. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует при наступлении благоприятной эпидемиологической обстановки оздоровить в санаториях Крыма за счет бюджета порядка 500 тысяч местных жителей.
Вчера: Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин отложил проведение парада 9 мая из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Вчера: Полиция подвела итоги первого дня «ужесточения контроля» в Крыму. За сутки после введения штрафов за нарушение режима самоизоляции, в Крыму было составлено более 200 протоколов по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Среда, 15 апреля 2020: Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины. Бывший председатель правительства АР Крым Сергей Куницын стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/vasilii-utkin-to-kak-krym-stal-rossiiskim-slozhno-prinyat-ya-eto-ne-ochen-ponimaju-130425/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
14:11 Члены этнической группировки отправятся в колонию за вымогательство в Крыму
13:34 МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму
13:33 Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета
12:53 В Крыму девятиклассники будут сдавать только два экзамена
12:50 Психоневрологический интернат в Крыму закрывают на обсервацию
12:42 Власти Крыма рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом
12:12 Симферопольские власти изменили перечень подлежащих ремонту дорог
11:50 Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»