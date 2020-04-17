В Симферополе мужчина забил насмерть палкой бездомную

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительницы.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть полиции поступило сообщение из Симферопольской клинической больницы скорой помощи о том, что к ним была доставлена неизвестная, возрастом около 40 лет с ушибленными ранами лобной области слева, которая впала в кому. Женщина была обнаружена прохожими на одной из улиц города. После госпитализации она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Сотрудниками полиции установлена личность потерпевшей. Ей оказалась местная жительница без определенного места жительства.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый — 45-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья личности. Ранее мужчина уже состоял на учете в органах внутренних дел.

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Со слов задержанного, проходя по улице, он увидел в одном из дворов женщину без определенного места жительства. На почве личной неприязни, мужчина схватил палку и нанес ей множественные удары по телу. После этого он покинул место происшествия.

Следственным отделом по Центральному району г. Симферополь Главного следственного Управления СК РФ по РК и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, или повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок до пятнадцати лет.

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